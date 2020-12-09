https://ria.ru/20201209/oskar-1588369733.html

Стивен Содерберг станет режиссером церемонии вручения "Оскара"

Стивен Содерберг станет режиссером церемонии вручения "Оскара"

Киноакадемия США назвала создателей предстоящей 25 апреля 93-й церемонии вручения награды "Оскар": ее режиссером станет Стивен Содерберг, также над церемонией... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:07

2020-12-09T15:07

2020-12-09T15:07

культура

кино и сериалы

новости культуры

стивен содерберг

оскар (премия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571783299_0:17:2546:1449_1920x0_80_0_0_74e220db9db25cd1733811ca3cba703e.jpg

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Киноакадемия США назвала создателей предстоящей 25 апреля 93-й церемонии вручения награды "Оскар": ее режиссером станет Стивен Содерберг, также над церемонией будут работать продюсеры Джесси Коллинс и Стейси Шер.Для всей команды это будет первая работа на "Оскаре" в качестве ее организаторов.По его мнению, "церемония станет отражением любви к кино и к тому, как оно объединяет и развлекает нас, когда это больше всего необходимо".Содерберг за свои работы трижды номинировался на "Оскар" и был удостоен этой престижной награды в 2001 году за фильм "Траффик". На его счету также "Золотая пальмовая ветвь" Каннского фестиваля за картину "За канделябрами", многочисленные номинации на "Золотой глобус" и другие престижные кинонаграды.Девяносто третья церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года. Ее трансляцию, которая пройдет на телеканале ABC, обещают показать в 225 странах и регионах мира.

https://ria.ru/20201125/oskar-1586094782.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, стивен содерберг, оскар (премия)