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Стивен Содерберг станет режиссером церемонии вручения "Оскара"
Стивен Содерберг станет режиссером церемонии вручения "Оскара"
Киноакадемия США назвала создателей предстоящей 25 апреля 93-й церемонии вручения награды "Оскар": ее режиссером станет Стивен Содерберг, также над церемонией... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:07
2020-12-09T15:07
культура
кино и сериалы
новости культуры
стивен содерберг
оскар (премия)
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Киноакадемия США назвала создателей предстоящей 25 апреля 93-й церемонии вручения награды "Оскар": ее режиссером станет Стивен Содерберг, также над церемонией будут работать продюсеры Джесси Коллинс и Стейси Шер.Для всей команды это будет первая работа на "Оскаре" в качестве ее организаторов.По его мнению, "церемония станет отражением любви к кино и к тому, как оно объединяет и развлекает нас, когда это больше всего необходимо".Содерберг за свои работы трижды номинировался на "Оскар" и был удостоен этой престижной награды в 2001 году за фильм "Траффик". На его счету также "Золотая пальмовая ветвь" Каннского фестиваля за картину "За канделябрами", многочисленные номинации на "Золотой глобус" и другие престижные кинонаграды.Девяносто третья церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года. Ее трансляцию, которая пройдет на телеканале ABC, обещают показать в 225 странах и регионах мира.
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кино и сериалы, новости культуры, стивен содерберг, оскар (премия)

Стивен Содерберг станет режиссером церемонии вручения "Оскара"

15:07 09.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр Стивен Содерберг
Режиссёр Стивен Содерберг - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Киноакадемия США назвала создателей предстоящей 25 апреля 93-й церемонии вручения награды "Оскар": ее режиссером станет Стивен Содерберг, также над церемонией будут работать продюсеры Джесси Коллинс и Стейси Шер.
Для всей команды это будет первая работа на "Оскаре" в качестве ее организаторов.
"Предстоящий "Оскар" – прекрасный повод для инноваций и переосмысления возможностей, которые есть у церемонии вручения награды. Это команда мечты, которая ответит на вызов времени", - цитирует пресс-служба премии слова президента киноакадемии Дэвида Рубина.
По его мнению, "церемония станет отражением любви к кино и к тому, как оно объединяет и развлекает нас, когда это больше всего необходимо".
Содерберг за свои работы трижды номинировался на "Оскар" и был удостоен этой престижной награды в 2001 году за фильм "Траффик". На его счету также "Золотая пальмовая ветвь" Каннского фестиваля за картину "За канделябрами", многочисленные номинации на "Золотой глобус" и другие престижные кинонаграды.
Девяносто третья церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года. Ее трансляцию, которая пройдет на телеканале ABC, обещают показать в 225 странах и регионах мира.
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