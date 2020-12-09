https://ria.ru/20201209/oschuschenie-1588354066.html

Странное ощущение спасло девушку от рака

Странное ощущение спасло девушку от рака

Жительница Австралии Рикки Стерн рассказала о странном симптоме, благодаря которому врачи вовремя диагностировали ей рак. Об этом пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:54

2020-12-09T10:54

2020-12-09T11:57

австралия

в мире

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Жительница Австралии Рикки Стерн рассказала о странном симптоме, благодаря которому врачи вовремя диагностировали ей рак. Об этом пишет газета Daily Mail.В октябре 2018 года 20-летняя девушка проснулась от ощущения затекшей шеи, а горло что-то царапало. По ее словам, это было похоже на "крошечное зернышко попкорна, которое застряло в горле". Стерн не стала игнорировать проблему и обратилась к врачу, который и направил ее на УЗИ.Медики нашли у девушки огромную опухоль размером с грейпфрут между шеей и грудью. Врачи поставили ей диагноз — быстро прогрессирующая лимфома Ходжкина. Ее, как отмечает газета, называют "тихим убийцей" из-за того, что часто у человека не проявляются симптомы. Девушка должна была пройти курс химиотерапии, так как применение другого лечения было опасно из-за близости опухоли к груди. Лечение прошло успешно, однако Стерн ждали побочные эффекты в виде язв во рту, боли в костях и слабости. Девушка также лишилась бровей, ресниц и густых каштановых волос.Через месяц после начала лечения врачи заявили, что девушка "свободна от рака".

https://ria.ru/20201203/cancer-1587559419.html

австралия

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