https://ria.ru/20201209/oruzhie-1588355988.html

Россияне стали активней закупать оружие в пандемию

Россияне стали активней закупать оружие в пандемию

Продажи гражданского оружия в России значительно выросли во время пандемии коронавируса, в определенные моменты спрос превышал предложение, сообщил в интервью... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:04

2020-12-09T11:04

2020-12-09T15:59

т-5000

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

евгений новоселов

технологии

безопасность

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Продажи гражданского оружия в России значительно выросли во время пандемии коронавируса, в определенные моменты спрос превышал предложение, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия — производителя стрелкового оружия ORSIS (входит в группу компаний "Промышленные технологии") Валерий Новоселов.По словам Новоселова, спрос на гражданскую продукцию ORSIS в 2020 году составил более 1000 единиц оружия. Глава компании предположил, что такой бум связан в том числе с ростом тревожных настроений и неопределенности, которые неизбежно возникли из-за пандемии во всем мире.Компания "Промтехнология" (бренд ORSIS) — разработчик и производитель высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность". Ее различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента России.Читайте полный текст интервью Валерия Новоселова>>>

https://ria.ru/20201205/oruzhie-1587790455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

т-5000, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), евгений новоселов, технологии, безопасность