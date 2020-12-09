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Россияне стали активней закупать оружие в пандемию
Россияне стали активней закупать оружие в пандемию
Продажи гражданского оружия в России значительно выросли во время пандемии коронавируса, в определенные моменты спрос превышал предложение, сообщил в интервью... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:04
2020-12-09T15:59
т-5000
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
евгений новоселов
технологии
безопасность
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Продажи гражданского оружия в России значительно выросли во время пандемии коронавируса, в определенные моменты спрос превышал предложение, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия — производителя стрелкового оружия ORSIS (входит в группу компаний "Промышленные технологии") Валерий Новоселов.По словам Новоселова, спрос на гражданскую продукцию ORSIS в 2020 году составил более 1000 единиц оружия. Глава компании предположил, что такой бум связан в том числе с ростом тревожных настроений и неопределенности, которые неизбежно возникли из-за пандемии во всем мире.Компания "Промтехнология" (бренд ORSIS) — разработчик и производитель высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность". Ее различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента России.Читайте полный текст интервью Валерия Новоселова&gt;&gt;&gt;
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т-5000, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), евгений новоселов, технологии, безопасность

Россияне стали активней закупать оружие в пандемию

11:04 09.12.2020 (обновлено: 15:59 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВинтовка ORSIS Hunter, универсальный тактический самозарядный карабин ORSIS-K15 "Брат" и снайперская винтовка Т-5000 в отделе ОТК компании ORSIS в Москве
Винтовка ORSIS Hunter, универсальный тактический самозарядный карабин ORSIS-K15 Брат и снайперская винтовка Т-5000 в отделе ОТК компании ORSIS в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Продажи гражданского оружия в России значительно выросли во время пандемии коронавируса, в определенные моменты спрос превышал предложение, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия — производителя стрелкового оружия ORSIS (входит в группу компаний "Промышленные технологии") Валерий Новоселов.

"Мы наблюдаем невероятный всплеск на рынке гражданского оружия в России, речь идет об абсолютно всех моделях: карабины, охотничьи ружья, в первую очередь карабин AR-15 калибра 366 TKM, большой интерес на охотничьи карабины типа Hunter калибра 308 Win. Можно сказать, что спрос превысил возможное предложение", — заявил он.

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По словам Новоселова, спрос на гражданскую продукцию ORSIS в 2020 году составил более 1000 единиц оружия. Глава компании предположил, что такой бум связан в том числе с ростом тревожных настроений и неопределенности, которые неизбежно возникли из-за пандемии во всем мире.
Компания "Промтехнология" (бренд ORSIS) — разработчик и производитель высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность". Ее различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента России.
Читайте полный текст интервью Валерия Новоселова>>>
 
Т-5000Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Евгений НовоселовТехнологииБезопасность
 
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