https://ria.ru/20201209/oruzhie-1588191403.html

Валерий Новоселов: в России создается аналог пистолета Glock

Валерий Новоселов: в России создается аналог пистолета Glock

Пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб мировой экономике, не стала исключением и военная промышленность. Больнее всего "коронакризис" ударил по частным... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:00

2020-12-09T12:00

2020-12-09T12:02

orsis ("промтехнология")

валерий новоселов

россия

интервью

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Пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб мировой экономике, не стала исключением и военная промышленность. Больнее всего "коронакризис" ударил по частным предприятиям, одно из которых – производитель стрелкового оружия ORSIS ("Оружейные системы", входит в группу компаний "Промышленные технологии") был вынужден покинуть Москву и, на долгое время лишившись экспортных заказов, перезапустить производство в Климовске. Гендиректор компании Валерий Новоселов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о перезагрузке компании в реалиях коронавируса, новых разработках и перспективах возобновления сотрудничества с Минобороны Армении после резонансного дела о срыве тендера, в котором участвовал ORSIS.– Валерий Николаевич, каковы причины переезда ORSIS из столицы в подмосковный Климовск?– На это был ряд причин, главная из них – это последствия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Мы, как частное предприятие, не претендовали на полномасштабную поддержку государства. Как и у большинства, у нас были определенные трудности, связанные с ограничениями на работу, правда, у ряда сотрудников были специальные пропуска, позволявшие им выполнять гособоронзаказ во время локдауна.Но, к сожалению, мы не попали ни в одну из льготных категорий предприятий, которые получали поддержку от государства. В части налогов так же ничего не поменялось. Пришлось платить за аренду так же, как и во время активной работы. Эти ограничения очень сильно повлияли на наши финансовые и производственные обороты – в сложившейся ситуации наиболее рациональным вариантом был переезд.В Климовске мы получили доступ к настоящему промышленному кластеру, который исторически сложился здесь вокруг Климовского патронного завода, и достаточно выгодные условия аренды.Стоит отметить, что во время карантина мы старались максимально соблюсти наши обязательства перед работниками – так или иначе зарплата им была выплачена. Нам пришлось брать деньги на эти цели с нашего же оборота, у нас были предоплаты по ряду контрактов, которые нам удалось заключить до пандемии.Безусловно, мы не досчитались ряда сотрудников, поскольку не всем удобно добираться до работы за пределы Москвы. При этом нам удалось найти квалифицированных специалистов здесь, в Климовске, ранее работавших на других оборонных предприятиях города.– Вышло ли предприятие на прежние показатели производства?– На доковидные показатели мы пока не вышли – существуют определенные бюрократические процессы, которые необходимо решить, в том числе мы должны заново сертифицировать комнату хранения оружия. Этот вопрос будет решен в ближайшее время.Этот год стал уникальным: на протяжении последних нескольких лет большую часть – где-то 60-70% дохода – мы получали от экспорта, остальное – с российского внутреннего рынка и ГОЗ. 2020-й год поменял все: доля экспорта кардинально сократилась и не составляет даже 40% от общего оборота компании с учетом тех месяцев, когда мы успели поработать на внешних рынках. Деньги, заложенные в бюджетах инозаказчиков на приобретение стрелкового оружия, были перенаправлены на борьбу с COVID. В то же время мы наблюдаем невероятный всплеск на рынке гражданского оружия в России, речь идет об абсолютно всех моделях – карабины, охотничьи ружья, в первую очередь на карабин AR-15 в калибре 366 TKM, большой интерес на охотничьи карабины типа Hunter в калибре 308 Win. Спрос составил больше 1000 единиц гражданского оружия за этот период.Можно сказать, что спрос превысил возможное предложение. Мы сами задавались вопросом, откуда такой бум – возможно, это косвенно связано с ростом тревожных настроений и неопределенности, которые неизбежно возникли из-за пандемии во всем мире.Кроме того, значительно подрос гособоронзаказ. В первую очередь заказы поступают на нашу высокоточную линейку оружия – военные аналоги Т-5000 ("Точность"). В июне этого года один из наших образцов поступил на вооружение МВД. Таким образом, мы планомерно идем к тому, что винтовки ORSIS будут стоять на вооружении всех силовых министерств и ведомств России.Хотел бы еще отметить, что, несмотря на локдаун, наш конструкторский отдел не прекращал работу: за это время завершена разработка карабина ORSIS – AR15J в калибре 5.45, в следующем месяце мы хотим выпустить производственную партию и отправить ее на заводские испытания, которые планируем завершить в первом квартале 2021 года, и к марту выведем модель на рынок.Мы уверены, что эта модель будет востребована не только на гражданском, но и на военном рынке: карабин легкий, калибр тоже интересный для наших спецподразделений, практически все силовые ведомства уже проявили интерес к этой разработке. Потребность на внутреннем рынке в таком оружии – тысячи единиц.– Насколько упал ваш оборот в финансовом выражении?– Примерно на 30-40%, точную цифру назвать не могу, мы пока не оценивали итоговый бюджет года. В прошлом году наш оборот составил несколько миллионов долларов, так что спад ощутимый. Большая часть нашего оборота в 2020 году ушла на переезд, это десятки миллионов рублей.– Какие актуальные разработки ведутся сегодня специалистами ORSIS?– Продолжается развитие семейства винтовок калибра 375 мм (Cheytac), новая модель прошла весь цикл испытаний, и мы готовы предложить ее заказчикам. У нас уже есть потенциальные покупатели из зарубежных стран, но, к сожалению, коронавирус внес коррективы в эти планы. Однако при существующей динамике переговоров мы понимаем, что если не произойдет очередного локдауна, то в 2021 году мы нарастим экспорт.В какой-то момент переговоры о поставках оружия за рубеж полностью прервались: прекратилась корреспонденция, звонки, люди просто перестали работать. Сейчас по переговорам и темам, которые на них затрагиваются, мы понимаем, что все-таки жизнь возвращается.Так, в июле, буквально за два дня до переезда из Москвы, мы выполнили первый экспортный контракт после коронавирусной спячки, который был подписан и согласован всего за месяц – это самое быстрое соглашение, которое мы реализовали, за всю историю компании. Речь идет о поставке Т-5000 в одну из стран Персидского залива.Возвращаясь к перспективным проектам, мы разрабатываем с нуля пистолет из полимерных материалов в калибре 9х19. Мы рассчитываем, что в 2021 году у нас уже будет его прототип. В разработке учитывается опыт эксплуатации "Глоков" и "Зигзауэров". Предварительное название модели – ORSIS S1.Надеемся создать нечто равнозначное по весу (650 граммов без патронов) и боевым свойствам пистолетам Glock пятого поколения. Конечно, когда речь идет о топовых мировых образцах, трудно говорить о каких-то кардинальных улучшениях, но при этом наше конкурентное преимущество будет заключаться в доступной цене. Розничная цена "Глока" на российском рынке доходит до 200 тысяч рублей без дополнительных аксессуаров, мы же хотим сделать гораздо более доступный пистолет, при этом сохранив основные технические характеристики зарубежного образца. Думаю, что где-то до 100 тысяч рублей нам удастся его удешевить.– Не могли бы вы прокомментировать развитие ситуации с уголовным делом, возбужденным в 2019 году в Армении после срыва тендера, в котором участвовал ORSIS? Возможен ли диалог с новым руководством армянского военного ведомства?– Нам тяжело комментировать ситуацию с политической точки зрения, но произошедшие события – это, безусловно, трагедия, и мы хотели бы видеть в этом регионе мир. Оружие закупается для того, чтобы сохранялось сдерживание за счет определенного баланса сил, концепция "хочешь мира – готовься к войне" существует уже тысячи лет. К сожалению, как вы могли уже прочесть в некоторых СМИ, одна из трудностей, с которыми столкнулась армянская армия в прошедшей войне, – это нехватка тепловизионных прицелов, а именно поставку оптического оборудования предусматривал сорванный тендер, о котором вы спрашиваете.При этом, несмотря на все недопонимание, которое у нас возникло с уже ушедшим в отставку руководством Минобороны Армении (следствие по делу ORSIS закончилось ничем, и виновные так и не определены), мы надеемся, что эта страница в истории наших взаимоотношений с армянской стороной осталась в прошлом.Безусловно, жаль, что ряд проектов был сорван не по нашей вине, в том числе строительство патронного завода ORSIS в Армении, и сами формулировки отказов от них были весьма непонятными. При этом у нас сложились очень хорошие отношения с конечными пользователями нашей продукции, мы не прекращали работу на армянском рынке гражданского оружия.Мы открыты к сотрудничеству и надеемся, что новое военное руководство страны сделает выводы из всего произошедшего. Думаю, что их позицию мы узнаем в ближайшее время.

https://ria.ru/20200618/1573095640.html

https://ria.ru/20191226/1562861001.html

https://ria.ru/20201021/patron-1580752750.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

orsis ("промтехнология"), валерий новоселов, россия, интервью