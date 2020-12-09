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Опрос показал, хотят ли россияне сделать 31 декабря выходным днем
Опрос показал, хотят ли россияне сделать 31 декабря выходным днем
Большинство россиян хотели бы, чтобы 31 декабря 2020 года был нерабочий день, в основном за такое решение выступают жители Санкт-Петербурга, Челябинска и... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:23
2020-12-09T11:23
новый год
superjob
уфа
челябинск
ростов-на-дону
общество
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Большинство россиян хотели бы, чтобы 31 декабря 2020 года был нерабочий день, в основном за такое решение выступают жители Санкт-Петербурга, Челябинска и Нижнего Новгорода, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.Ранее 31 декабря объявили выходным днем в Татарстане, Ставропольском и Камчатском краях, в Крыму, а также в Вологодской, Орловской, Владимирской и Курской областях и других регионах.Отмечается, что большинство граждан (80%) хотели бы, чтобы 31 декабря 2020 года стало нерабочим днем, 10% придерживаются обратного мнения, а еще 10% затруднились ответить.Как указано в опросе, больше всего за такое решение выступают жители Санкт-Петербурга и Челябинска (по 83% соответственно), Нижнего Новгорода и Уфы (82%), а также Красноярска и Омска (по 80% соответственно). Москва расположилась лишь на восьмом месте (79%).Онлайн-опрос SuperJob проходил 2-8 декабря в два этапа: первый осуществлялся среди экономически активного населения России старше 18 лет, имеющего постоянную работу, в нем приняли участие 1 600 респондентов по всей России, а второй – среди экономически активного населения городов-миллионников России (исключая Казань) старше 18 лет, имеющего постоянную работу, опрашивались по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников: Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск.
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челябинск
ростов-на-дону
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новый год, superjob, уфа, челябинск, ростов-на-дону, общество

Опрос показал, хотят ли россияне сделать 31 декабря выходным днем

11:23 09.12.2020
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosБизнесмены
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Большинство россиян хотели бы, чтобы 31 декабря 2020 года был нерабочий день, в основном за такое решение выступают жители Санкт-Петербурга, Челябинска и Нижнего Новгорода, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.
Ранее 31 декабря объявили выходным днем в Татарстане, Ставропольском и Камчатском краях, в Крыму, а также в Вологодской, Орловской, Владимирской и Курской областях и других регионах.
Отмечается, что большинство граждан (80%) хотели бы, чтобы 31 декабря 2020 года стало нерабочим днем, 10% придерживаются обратного мнения, а еще 10% затруднились ответить.
Как указано в опросе, больше всего за такое решение выступают жители Санкт-Петербурга и Челябинска (по 83% соответственно), Нижнего Новгорода и Уфы (82%), а также Красноярска и Омска (по 80% соответственно). Москва расположилась лишь на восьмом месте (79%).
Онлайн-опрос SuperJob проходил 2-8 декабря в два этапа: первый осуществлялся среди экономически активного населения России старше 18 лет, имеющего постоянную работу, в нем приняли участие 1 600 респондентов по всей России, а второй – среди экономически активного населения городов-миллионников России (исключая Казань) старше 18 лет, имеющего постоянную работу, опрашивались по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников: Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск.
Пустой офис компании Unilever в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 04:00Сказано в эфире
Эксперт рассказал, почему компаниям выгодно сделать 31 декабря выходным
 
Новый годSuperjobУфаЧелябинскРостов-на-ДонуОбщество
 
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