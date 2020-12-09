https://ria.ru/20201209/opeka-1588058482.html

Жительница Екатеринбурга после самоубийства дочки пытается вернуть внучку

Жительница Екатеринбурга после самоубийства дочки пытается вернуть внучку

Марина Бетева с Урала полгода назад похоронила дочь, покончившую с собой. До этого ее довел бывший муж, полагает она. Вместе с другими родственниками Бетева... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T08:00

2020-12-09T08:00

2020-12-09T08:04

ребенок

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

екатеринбург

самоубийство

семья

общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Марина Бетева с Урала полгода назад похоронила дочь, покончившую с собой. До этого ее довел бывший муж, полагает она. Вместе с другими родственниками Бетева добивается, чтобы на него завели уголовное дело. Также Марина хочет оформить опеку над внучкой, отданную по решению суда отцу, — считает, что девочке опасно с ним находиться."Убил собаку — насадил на острый конец забора""Первая дочь у Кати родилась в семнадцать. С мужем все было, как они уверяли, по любви, — рассказывает РИА Новости Марина Бетева. — Но через год разошлись. С отцом Насти (имена несовершеннолетних изменены. — Прим. ред.) мы сохранили хорошие отношения".Через пять лет, в 2012-м, Катя встретила Антона (имя изменено). "Их познакомила моя коллега. Я тогда в детском саду работала, — говорит Марина. — В 2015-м у них родилась Соня. При каждой нашей встрече Катя улыбалась. Я переживала только из-за одного: у зятя не было стабильного дохода, одни шабашки. Мы им помогали, чем могли. Катя сразу после декрета устроилась в магазин продавцом".Но через какое-то время и она лишилась работы. Платить за съемную квартиру было нечем. Супруги перебрались в Староуткинск к родителям Антона. Когда Соне исполнилось три года, купили на маткапитал дом, стали жить отдельно. "Катя не могла нарадоваться тому, что появился свой угол. Однако в семье возник разлад — скандал за скандалом. Расходились, снова сходились. В какой-то момент Антон съехал окончательно. Но по-прежнему заглядывал к ним, — вспоминает Марина. — Катя нам ничего не рассказывала, мы не понимали, насколько все плохо. В ноябре 2018-го она позвонила в слезах после очередной ссоры. Антон убил собаку: насадил ее на острый конец забора".ПоджогПосле этого Екатерине стало страшно оставаться одной дома. Она с Соней перебралась к соседям. Старшую дочь забрала бабушка. "Настя живет со мной до сих пор. А вот Катя почему-то вернулась в дом, хотя я отговаривала. Антон приходил как ни в чем не бывало. Однажды привел с собой товарища, выпивали. Поссорились, дошло до драки. А потом Антон просто вышел из дома, поджег его и наблюдал за пожаром со стороны. Те, кто был внутри, чудом спаслись — выбрались через окно. Запах гари первой почуяла Соня, — говорит Бетева. — Крыша полностью сгорела. Были бы средства, может, удалось бы восстановить".Возбудили уголовное дело. Антона осудили по части второй 167 УК ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Приговорили к условному сроку — полтора года. Родные Кати с этим вердиктом не согласны до сих пор. Они считают, что речь идет о покушении на убийство.Сам Антон не отрицает, что устроил поджог. Причину объяснил следователям следующим образом (материалы уголовного дела есть в распоряжении редакции). В сентябре 2018-го он покинул семью, поскольку Катя нашла другого мужчину. Но продолжал навещать бывшую супругу с детьми, чтобы "помочь по хозяйству". Когда в доме случилась потасовка, оделся, вышел, облил бензином входную дверь, которую предварительно подпер палкой, и бросил зажженную спичку. А затем отправился к соседу и со стороны "контролировал ситуацию": если бы никто не выбежал, он, дескать, поспешил бы на помощь. Антон наблюдал за происходящим 20 минут. "Я хотел повредить дом, я хотел этим навредить жене, поскольку был на нее зол". Но смерти никому не желал — просто решил попугать". Угрозы"Я звала ее к себе, — продолжает Марина. — Она отказывалась, не хотела нас стеснять. То у одной подруги остановится, то у другой, то в общежитии. На работу устроилась. Но Антон ей покоя не давал. Кормил обещаниями, что исправится. В итоге заманил к себе в Среднеуральск: они сошлись в начале 2019-го".По словам Бетевой, семью содержала в основном Екатерина. Когда опять начались финансовые трудности, нашла сомнительную подработку через интернет — регистрировала на себя фирмы-однодневки. Деньги уходили на аренду квартиры. О том, что дочь ввязалась в аферу, Бетева узнала недавно. "Я уверена, Катя даже не понимала, что это противозаконно", — подчеркивает она.В феврале 2020-го Екатерина переехала к подруге Наташе в Байкалово. Устроилась в магазине, дочь взяли в детсад. Родные думали, что на этот раз все наладится."А 12 апреля Наташа нашла Катю в чулане мертвой", — плачет Марина. Мать двоих детей покончила с собой. Предсмертной записки не оставила. За несколько дней до трагедии она вдруг переслала старшей дочке аудиосообщения от Антона. Родные тогда не придали этому значения — подобное он и раньше отправлял ей. А теперь считают, что именно те послания толкнули ее на самоубийство.Некоторые записи есть у редакции. Антон угрожает Кате физической расправой и при этом просит ее вернуться обратно: "Я тебя приму любой". Также он говорит, что сообщит полиции о махинациях Кати. "Подавайся в бега", — эту фразу он повторяет практически в каждом голосовом сообщении.По словам близких, Антон пообещал поджечь дом подруги Кати. "Она просто устала от бесконечных перемещений. От постоянных угроз", — вздыхает Бетева. И добавляет: вскоре после похорон Антон потребовал отдать ему Соню. "Он чуть заживо не сжег ее! Как я могла доверить ему девочку? От слова "папа" ее трясло! Мы даже к психологу обращались".Дело дошло до суда. "В июле я подписала мировое соглашение. То есть добровольно должна была передать внучку. Но я не понимала, что делаю, мне толком ничего не объяснили", — уверяет бабушка. Соню забрали в ноябре судебные приставы. "Выхватили, можно сказать, силой. И слезы были, и истерика… Теперь ребенок с Антоном и его сожительницей, — говорит Марина. — Его новая пассия — многодетная мать. Это все, что нам известно. Поговорить с внучкой бывший зять не позволяет".Антон все обвинения назвал чушью. "По поводу собаки они выдумали. Зачем — не знаю. Наверное, чтобы мне насолить, — комментирует он ситуацию РИА Новости. — С ребенком все хорошо, собираем документы в сад. Органы опеки на моей стороне". Что касается голосовых сообщений, где он просит бывшую супругу "подаваться в бега", Антон признается: так он хотел вернуть жену домой. "Если бы я перешел грань и начал действительно, как они выражаются, угрожать, меня давно бы привлекли и закрыли, — защищается отец Сони. — Им хочется поднять шум. Их право. Для меня важно одно — мой ребенок". РазборкиРодственники Екатерины добиваются, чтобы на Антона завели дело за поджог по статье 30 (о покушении на преступление) и по 110-й за доведение до самоубийства.Еще в сентябре Марина Бетева обратилась к уполномоченному по правам ребенка по Свердловской области. Из аппарата направили письма в местное отделение СК и прокуратуру с требованием тщательно изучить и расследовать запутанную историю. В начале ноября региональное СУ СК инициировало доследственную проверку. РИА Новости связалось с ведомством, там сообщили, что уголовное дело возбуждать не будут. И уточнили, что изучают "возможные противоправные действия" Антона в отношении дочерей.Марина Бетева намерена бороться: готовит иск в суд по поводу определения порядка общения с внучкой. Также она хочет вернуть Соню. Бабушка считает, что ребенку опасно оставаться с отцом.

https://ria.ru/20201031/pozhar-1582372910.html

https://ria.ru/20200824/opeka-1576091270.html

свердловская область

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ребенок, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, самоубийство, семья, общество