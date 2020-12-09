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Путин попросил Новака доложить о переговорах по ОПЕК+
Путин попросил Новака доложить о переговорах по ОПЕК+
Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Александра Новака доложить о переговорах по ОПЕК+. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:42
2020-12-09T14:53
россия
цены на нефть
опек
александр новак
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Александра Новака доложить о переговорах по ОПЕК+.Президент также попросил Новака сделать доклад так, чтобы коллеги могли сориентироваться на то, какие перспективы в этой отрасли в ближайшее время прорисовываются.
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россия, цены на нефть, опек, александр новак, владимир путин, экономика

Путин попросил Новака доложить о переговорах по ОПЕК+

14:42 09.12.2020 (обновлено: 14:53 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями общественных организаций инвалидов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями общественных организаций инвалидов - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Александра Новака доложить о переговорах по ОПЕК+.

"Попросил бы Александра Валентиновича Новака доложить всем коллегам, как прошла работа с нашими партнерами в рамках ОПЕК+, имея в виду, что для нас это направление является важнейшим. Нам небезразлично, как будет складываться ситуация с ценообразованием на мировых рынках. От этого и у нас многое зависит", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 16:29Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Путин спрогнозировал спрос на нефть в ближайшие пять лет
Президент также попросил Новака сделать доклад так, чтобы коллеги могли сориентироваться на то, какие перспективы в этой отрасли в ближайшее время прорисовываются.
 
РоссияЦены на нефтьОПЕКАлександр НовакВладимир ПутинЭкономика
 
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