Путин попросил Новака доложить о переговорах по ОПЕК+

"Попросил бы Александра Валентиновича Новака доложить всем коллегам, как прошла работа с нашими партнерами в рамках ОПЕК+, имея в виду, что для нас это направление является важнейшим. Нам небезразлично, как будет складываться ситуация с ценообразованием на мировых рынках. От этого и у нас многое зависит", - сказал Путин на совещании с членами правительства.