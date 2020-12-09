Путин попросил Новака доложить о переговорах по ОПЕК+
14:42 09.12.2020 (обновлено: 14:53 09.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями общественных организаций инвалидов
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Александра Новака доложить о переговорах по ОПЕК+.
"Попросил бы Александра Валентиновича Новака доложить всем коллегам, как прошла работа с нашими партнерами в рамках ОПЕК+, имея в виду, что для нас это направление является важнейшим. Нам небезразлично, как будет складываться ситуация с ценообразованием на мировых рынках. От этого и у нас многое зависит", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Президент также попросил Новака сделать доклад так, чтобы коллеги могли сориентироваться на то, какие перспективы в этой отрасли в ближайшее время прорисовываются.