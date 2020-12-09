Власти Петербурга назвали условие для смягчения ограничений по COVID-19
17:02 09.12.2020 (обновлено: 17:16 09.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНа Невском проспекте в Санкт-Петербурге во время снегопада
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Власти Петербурга готовы смягчить ограничительные меры, если эпидемиологическая ситуация улучшится и количество заболевших начнет снижаться, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
"Александр Беглов заявил, что если эпидситуация улучшится, количество заболевших начнет снижаться, то власти готовы смягчить ограничительные меры. При этом он не исключил, что в случае ухудшения, меры могут быть усилены", - говорится в сообщении о встрече губернатора с ресторатором Арамом Мнацакановым по вопросам взаимодействия между властью и бизнес-сообществом в условиях эпидемии.
Беглов сообщил ресторатору, что решение о запрете работы общепита в новогодние дни было принято по рекомендациям Роспотребнадзора, который, в свою очередь, ориентируется на эпидемическую ситуацию, отмечается в сообщении.
Мнацаканов заявил, что большинство представителей бизнес-сообщества с пониманием относятся к ограничениям в городе.
Мнацаканов также передал губернатору, что представители отрасли разработали программу "Пять шагов к бесковидному ресторану, к бесковидному предприятию общественного питания". В ней описаны меры безопасности для сотрудников и гостей. По его мнению, в эту программу должны включиться все ответственные горожане.
Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
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