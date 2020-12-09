https://ria.ru/20201209/ogranicheniya-1588457868.html

Власти Петербурга назвали условие для смягчения ограничений по COVID-19

Власти Петербурга назвали условие для смягчения ограничений по COVID-19

Власти Петербурга готовы смягчить ограничительные меры, если эпидемиологическая ситуация улучшится и количество заболевших начнет снижаться, сообщает... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:02

2020-12-09T17:02

2020-12-09T17:16

туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Власти Петербурга готовы смягчить ограничительные меры, если эпидемиологическая ситуация улучшится и количество заболевших начнет снижаться, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.Беглов сообщил ресторатору, что решение о запрете работы общепита в новогодние дни было принято по рекомендациям Роспотребнадзора, который, в свою очередь, ориентируется на эпидемическую ситуацию, отмечается в сообщении.Мнацаканов заявил, что большинство представителей бизнес-сообщества с пониманием относятся к ограничениям в городе.Мнацаканов также передал губернатору, что представители отрасли разработали программу "Пять шагов к бесковидному ресторану, к бесковидному предприятию общественного питания". В ней описаны меры безопасности для сотрудников и гостей. По его мнению, в эту программу должны включиться все ответственные горожане.Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201209/sankt-peterburg-1588435692.html

санкт-петербург

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туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург, общество