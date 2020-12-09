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В Саратовской области ограбили банк
В Саратовской области ограбили банк
Полицейские ведут розыск мужчины в черной маске, который во вторник ограбил отделение банка в городе Балаково Саратовской области, сообщила РИА Новости в среду... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T19:36
2020-12-09T19:36
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
саратовская область
балаково
происшествия
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САРАТОВ, 9 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полицейские ведут розыск мужчины в черной маске, который во вторник ограбил отделение банка в городе Балаково Саратовской области, сообщила РИА Новости в среду начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова."Предварительно установлено, что гражданин подошел к сотруднице банка, показал предмет, который был похож на пистолет, вместе с ней они проследовали в кассу, где он потребовал денежные средства, которые ему выдала вторая сотрудница… Предварительно, ущерб около 700 тысяч рублей. Он (злоумышленник) был в черной гигиенической маске", - сказала собеседница агентства.Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Фигуранту дела грозит до 10 лет заключения.
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/ograblenie-1587963851.html
саратовская область
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), саратовская область, балаково, происшествия

В Саратовской области ограбили банк

19:36 09.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 9 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полицейские ведут розыск мужчины в черной маске, который во вторник ограбил отделение банка в городе Балаково Саратовской области, сообщила РИА Новости в среду начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
"Предварительно установлено, что гражданин подошел к сотруднице банка, показал предмет, который был похож на пистолет, вместе с ней они проследовали в кассу, где он потребовал денежные средства, которые ему выдала вторая сотрудница… Предварительно, ущерб около 700 тысяч рублей. Он (злоумышленник) был в черной гигиенической маске", - сказала собеседница агентства.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Фигуранту дела грозит до 10 лет заключения.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 09:54
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Саратовская областьБалаковоПроисшествия
 
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