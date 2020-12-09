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https://ria.ru/20201209/odnoklassniki-1588453760.html
Одноклассники подвели итоги 2020 года
Одноклассники подвели итоги 2020 года
Одноклассники рассказали, что обсуждали пользователи соцсети в 2020 году. Помимо пандемии их интересовали голосование по поправкам в Конституцию и события в... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:49
2020-12-09T16:49
одноклассники
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Одноклассники рассказали, что обсуждали пользователи соцсети в 2020 году. Помимо пандемии их интересовали голосование по поправкам в Конституцию и события в Белоруссии. Среди известных личностей самыми упоминаемыми стали Михаил Ефремов, Ольга Бузова и Лионель Месси. Главной утратой для пользователей стала смерть Михаила Жванецкого.Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей ОК в открытом доступе. Пандемия стала трендом обсуждения - за год в ОК пользователи упомянули вирус более 22,7 млн раз. В топ-3 также попали голосование по поправкам в Конституцию России и президентские выборы и протесты в Белоруссии.Пользователи также назвали главные утраты года. Больше всего обсуждали кончину юмориста и писателя Михаила Жванецкого, а также эстрадной певицы Валентины Легкоступовой, режиссера и актера Армена Джигарханяна. В топ-3 самых упоминаемых актеров вошли Михаил Ефремов из-за аварии в центре Москвы, а также актеры Павел Деревянко и Константин Хабенский. Среди музыкантов самыми обсуждаемыми в ОК стали певица и телеведущая Ольга Бузова, музыкант Василий Вакуленко (Баста), певец Дима Билан. Список спортсменов, которые вызывали больше всего обсуждений в ОК, возглавили футболисты Лионель Месси, Артем Дзюба, Криштиану Роналду.
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одноклассники

Одноклассники подвели итоги 2020 года

16:49 09.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка выходит из банка
Девушка выходит из банка - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Одноклассники рассказали, что обсуждали пользователи соцсети в 2020 году. Помимо пандемии их интересовали голосование по поправкам в Конституцию и события в Белоруссии. Среди известных личностей самыми упоминаемыми стали Михаил Ефремов, Ольга Бузова и Лионель Месси. Главной утратой для пользователей стала смерть Михаила Жванецкого.
Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей ОК в открытом доступе.
Пандемия стала трендом обсуждения - за год в ОК пользователи упомянули вирус более 22,7 млн раз. В топ-3 также попали голосование по поправкам в Конституцию России и президентские выборы и протесты в Белоруссии.
Пользователи также назвали главные утраты года. Больше всего обсуждали кончину юмориста и писателя Михаила Жванецкого, а также эстрадной певицы Валентины Легкоступовой, режиссера и актера Армена Джигарханяна.
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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В топ-3 самых упоминаемых актеров вошли Михаил Ефремов из-за аварии в центре Москвы, а также актеры Павел Деревянко и Константин Хабенский.
Среди музыкантов самыми обсуждаемыми в ОК стали певица и телеведущая Ольга Бузова, музыкант Василий Вакуленко (Баста), певец Дима Билан.
Список спортсменов, которые вызывали больше всего обсуждений в ОК, возглавили футболисты Лионель Месси, Артем Дзюба, Криштиану Роналду.
 
Одноклассники
 
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