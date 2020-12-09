https://ria.ru/20201209/odnoklassniki-1588453760.html

Одноклассники подвели итоги 2020 года

Одноклассники подвели итоги 2020 года

Одноклассники рассказали, что обсуждали пользователи соцсети в 2020 году. Помимо пандемии их интересовали голосование по поправкам в Конституцию и события в... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:49

2020-12-09T16:49

2020-12-09T16:49

одноклассники

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Одноклассники рассказали, что обсуждали пользователи соцсети в 2020 году. Помимо пандемии их интересовали голосование по поправкам в Конституцию и события в Белоруссии. Среди известных личностей самыми упоминаемыми стали Михаил Ефремов, Ольга Бузова и Лионель Месси. Главной утратой для пользователей стала смерть Михаила Жванецкого.Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей ОК в открытом доступе. Пандемия стала трендом обсуждения - за год в ОК пользователи упомянули вирус более 22,7 млн раз. В топ-3 также попали голосование по поправкам в Конституцию России и президентские выборы и протесты в Белоруссии.Пользователи также назвали главные утраты года. Больше всего обсуждали кончину юмориста и писателя Михаила Жванецкого, а также эстрадной певицы Валентины Легкоступовой, режиссера и актера Армена Джигарханяна. В топ-3 самых упоминаемых актеров вошли Михаил Ефремов из-за аварии в центре Москвы, а также актеры Павел Деревянко и Константин Хабенский. Среди музыкантов самыми обсуждаемыми в ОК стали певица и телеведущая Ольга Бузова, музыкант Василий Вакуленко (Баста), певец Дима Билан. Список спортсменов, которые вызывали больше всего обсуждений в ОК, возглавили футболисты Лионель Месси, Артем Дзюба, Криштиану Роналду.

https://ria.ru/20201127/odnoklassniki-1586580965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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