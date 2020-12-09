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В ОАЭ назвали сроки восстановления туротрасли
В ОАЭ назвали сроки восстановления туротрасли
Власти столичного эмирата Абу-Даби восстановят туристическую, экономическую и культурную деятельность в эмирате в течение двух недель, следует из их заявления. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:37
2020-12-09T18:37
2020-12-09T18:37
новости - туризм
туризм
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абу-даби
туризм
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Власти столичного эмирата Абу-Даби восстановят туристическую, экономическую и культурную деятельность в эмирате в течение двух недель, следует из их заявления."Комитет Абу-Даби по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям начинает работать с местными властями, чтобы возобновить всю экономическую, туристическую, культурную и развлекательную деятельность в эмирате в течение двух недель", — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой.По данным министерства здравоохранения, в ОАЭ с начала пандемии выявлены 178 837 случаев заражения коронавирусом.При этом выздоровели более 160 тысяч человек, скончались 596 пациентов с COVID-19.
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новости - туризм, коронавирус covid-19, абу-даби, туризм, оаэ
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Власти столичного эмирата Абу-Даби восстановят туристическую, экономическую и культурную деятельность в эмирате в течение двух недель, следует из их заявления.
"Комитет Абу-Даби по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям начинает работать с местными властями, чтобы возобновить всю экономическую, туристическую, культурную и развлекательную деятельность в эмирате в течение двух недель", — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой.
По данным министерства здравоохранения, в ОАЭ с начала пандемии выявлены 178 837 случаев заражения коронавирусом.
При этом выздоровели более 160 тысяч человек, скончались 596 пациентов с COVID-19.