https://ria.ru/20201209/oae-1588352121.html

В ОАЭ назвали сроки восстановления туротрасли

В ОАЭ назвали сроки восстановления туротрасли

Власти столичного эмирата Абу-Даби восстановят туристическую, экономическую и культурную деятельность в эмирате в течение двух недель, следует из их заявления. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:37

2020-12-09T18:37

2020-12-09T18:37

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коронавирус covid-19

абу-даби

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Власти столичного эмирата Абу-Даби восстановят туристическую, экономическую и культурную деятельность в эмирате в течение двух недель, следует из их заявления."Комитет Абу-Даби по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям начинает работать с местными властями, чтобы возобновить всю экономическую, туристическую, культурную и развлекательную деятельность в эмирате в течение двух недель", — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой.По данным министерства здравоохранения, в ОАЭ с начала пандемии выявлены 178 837 случаев заражения коронавирусом.При этом выздоровели более 160 тысяч человек, скончались 596 пациентов с COVID-19.

https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html

абу-даби

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новости - туризм, коронавирус covid-19, абу-даби, туризм, оаэ