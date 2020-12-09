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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201209/nko-1588430269.html
Москва передаст НКО 50 помещений для оказания помощи жителям столицы
Москва передаст НКО 50 помещений для оказания помощи жителям столицы
Москва передает некоммерческим организациям 50 помещений для оказания помощи москвичам, сообщил мэр Сергей Собянин на встрече с лидерами социально... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:04
2020-12-09T15:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва передает некоммерческим организациям 50 помещений для оказания помощи москвичам, сообщил мэр Сергей Собянин на встрече с лидерами социально ориентированных некоммерческих организаций.Как сообщается в материалах мэрии, в рамках реорганизации столичной службы занятости населения и перевода сотрудников территориальных центров занятости в офисы госуслуг "Мои документы" в 2019 года было высвобождено 50 помещений общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Они расположены во всех округах Москвы, как правило, в пешей доступности от метро. Освободившиеся площади после ремонта были предоставлены некоммерческим организациям в безвозмездное пользование на три года для оказания социальных услуг."Проект сам по себе уникальный, здания, которые находились в государственной службе, принадлежали городу, выполняли строго федеральную функцию, отдали некоммерческим организациям. &lt;…&gt; Конечно, все ждут, полетит этот проект или нет, как эти центры будут развиваться, насколько эффективно будут использоваться эти помещения, поэтому я от всей души желаю вам успехов, чтобы маленькие девчонки и мальчишки, люди с ограниченными возможностями сказали всем вам спасибо - это главный результат", - сказал Собянин.Как сообщается в материалах мэрии, отбор будущих пользователей помещений был проведен в июле-октябре 2020 года в рамках программы "Москва – добрый город", объединяющей проекты поддержки некоммерческих организаций и развития социального волонтерства в столице.Участниками отбора стали НКО, зарегистрированные в Москве более двух лет и имеющие успешный опыт оказания услуг в социальной сфере. Организатор отбора – центр занятости "Моя карьера". Всего поступило 149 заявок, 138 из них полностью соответствовали условиям предоставления помещений. Из них 17 НКО откроют в новых помещениях мастерские и творческие студии для молодых инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями здоровья.В 33 помещениях москвичи смогут получать различные социальные услуги. Это социальная адаптация и семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, социальное сопровождение семей, профилактика социального сиротства и содействие в вопросах трудоустройства, а также трудовая адаптация.Первые 20 организаций уже получили помещения в безвозмездное пользование. Оставшееся 30 помещений будут переданы НКО до конца текущего года.
https://ria.ru/20201130/nko-1586961893.html
https://ria.ru/20201112/nko-1584247174.html
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60
сергей собянин, москва, общество

Москва передаст НКО 50 помещений для оказания помощи жителям столицы

15:04 09.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва передает некоммерческим организациям 50 помещений для оказания помощи москвичам, сообщил мэр Сергей Собянин на встрече с лидерами социально ориентированных некоммерческих организаций.
Как сообщается в материалах мэрии, в рамках реорганизации столичной службы занятости населения и перевода сотрудников территориальных центров занятости в офисы госуслуг "Мои документы" в 2019 года было высвобождено 50 помещений общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Они расположены во всех округах Москвы, как правило, в пешей доступности от метро. Освободившиеся площади после ремонта были предоставлены некоммерческим организациям в безвозмездное пользование на три года для оказания социальных услуг.
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"Проект сам по себе уникальный, здания, которые находились в государственной службе, принадлежали городу, выполняли строго федеральную функцию, отдали некоммерческим организациям. <…> Конечно, все ждут, полетит этот проект или нет, как эти центры будут развиваться, насколько эффективно будут использоваться эти помещения, поэтому я от всей души желаю вам успехов, чтобы маленькие девчонки и мальчишки, люди с ограниченными возможностями сказали всем вам спасибо - это главный результат", - сказал Собянин.
Как сообщается в материалах мэрии, отбор будущих пользователей помещений был проведен в июле-октябре 2020 года в рамках программы "Москва – добрый город", объединяющей проекты поддержки некоммерческих организаций и развития социального волонтерства в столице.
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Участниками отбора стали НКО, зарегистрированные в Москве более двух лет и имеющие успешный опыт оказания услуг в социальной сфере. Организатор отбора – центр занятости "Моя карьера". Всего поступило 149 заявок, 138 из них полностью соответствовали условиям предоставления помещений. Из них 17 НКО откроют в новых помещениях мастерские и творческие студии для молодых инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями здоровья.
В 33 помещениях москвичи смогут получать различные социальные услуги. Это социальная адаптация и семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, социальное сопровождение семей, профилактика социального сиротства и содействие в вопросах трудоустройства, а также трудовая адаптация.
Первые 20 организаций уже получили помещения в безвозмездное пользование. Оставшееся 30 помещений будут переданы НКО до конца текущего года.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинМоскваОбщество
 
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