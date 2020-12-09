В "Роскосмосе" разработали нейросеть для выявления ЧП при пусках ракет
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Головной научный институт госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш разработал нейросеть для выявления нештатных ситуаций при пусках ракет-носителей "Союз", сообщается в статье начальника Центра управления полетами (входит в ЦНИИмаш) Максима Матюшина и сотрудника центра Дмитрия Махалова, опубликованной в научном журнале Центра подготовки космонавтов "Пилотируемые полеты в космос".
В статье отмечается, что причиной разработки нейросети стала авария ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" 11 октября 2018 года. Тогда боковой блок "Д" нештатно отделился от ракеты, ударил и распорол центральный блок. Полет носителя был прекращен, а космический корабль с экипажем вернулся на Землю.
"Проведена апробация обученной нейросети для анализа пусков ракет-носителей "Союз-ФГ" и "Союз-2.1а" по телеметрической информации в реальном времени и отложенном режиме", - говорится в статье.
Для обучения нейросети использовались данные с шести успешных пусков ракет "Союз-ФГ". Учитывая, что на каждой ракете содержится четыре боковых блока, всего было использовано 24 примера для обучения искусственного интеллекта. В 2019 году нейросеть использовалась для сопровождения запусков кораблей "Союз МС-13" и "Союз МС-15".
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