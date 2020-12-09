https://ria.ru/20201209/neprikosnovennost-1588470157.html

Совфед поддержит закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту

Совфед поддержит закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту

Совет Федерации на заседании 16 декабря планирует одобрить закон о расширении гарантий бывшему президенту РФ и членам его семьи, сообщил РИА Новости один из его РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:47

2020-12-09T17:47

2020-12-09T17:47

андрей клишас

совет федерации рф

госдума рф

политика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 16 декабря планирует одобрить закон о расширении гарантий бывшему президенту РФ и членам его семьи, сообщил РИА Новости один из его авторов, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.Законопроект был разработан в развитие поправок в Конституцию. Госдума приняла его в среду. Документ внесен в проект повестки заседания Совета Федерации 16 декабря.Согласно закону, президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.Закон предусматривает, что экс-президенту РФ будет предоставлена неприкосновенность в отношении его действий не только в период исполнения им президентских полномочий, но и вне зависимости от него.Проект в развитие поправок в Конституцию РФ меняет процедуру лишения неприкосновенности экс-президента, теперь это может сделать Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене, отметил Клишас.

https://ria.ru/20200706/1573955756.html

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андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, политика