https://ria.ru/20201209/neft-1588435518.html

Новак заявил, что решения ОПЕК+ полностью соответствуют интересам России

Новак заявил, что решения ОПЕК+ полностью соответствуют интересам России

Решения ОПЕК+ полностью соответствуют интересам РФ; необходимо продолжать в рамках альянса принимать взвешенные решения, в первую очередь в интересах России,... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:28

2020-12-09T15:28

2020-12-09T16:28

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

цены на нефть

опек

александр новак

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583725099_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_7d5462cf1af91860861595a349015d19.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Решения ОПЕК+ полностью соответствуют интересам РФ; необходимо продолжать в рамках альянса принимать взвешенные решения, в первую очередь в интересах России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства Новак напомнил о решениях, принятых ОПЕК+ 3 декабря, в частности, об увеличении добычи нефти в январе на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тысяч. Это соответствует сокращению на 7,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года, тогда как изначальные условия сделки предполагали выход в январе на сокращение 5,8 миллиона баррелей."Необходимо и дальше тщательно следить и мониторить за текущей ситуацией на рынке. Принимать наиболее взвешенные и правильные решения для стабилизации рынка, в первую очередь, в интересах России", - добавил Новак.По словам вице-премьера, следующая встреча ОПЕК+ будет проведена 4 января, на ней планируется принять решение по уровню добычи нефти в альянсе на февраль. "Такой подход ежемесячных встреч позволяет нам принимать более точные и взвешенные решения с тем, чтобы учесть ситуацию на рынке, постепенно восстанавливать добычу и не допускать как перегрева рынка, так и перепроизводства", - заключил он.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, опек, александр новак, владимир путин, экономика