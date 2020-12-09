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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201209/neft-1588435518.html
Новак заявил, что решения ОПЕК+ полностью соответствуют интересам России
Новак заявил, что решения ОПЕК+ полностью соответствуют интересам России
Решения ОПЕК+ полностью соответствуют интересам РФ; необходимо продолжать в рамках альянса принимать взвешенные решения, в первую очередь в интересах России,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:28
2020-12-09T16:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
цены на нефть
опек
александр новак
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Решения ОПЕК+ полностью соответствуют интересам РФ; необходимо продолжать в рамках альянса принимать взвешенные решения, в первую очередь в интересах России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства Новак напомнил о решениях, принятых ОПЕК+ 3 декабря, в частности, об увеличении добычи нефти в январе на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тысяч. Это соответствует сокращению на 7,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года, тогда как изначальные условия сделки предполагали выход в январе на сокращение 5,8 миллиона баррелей."Необходимо и дальше тщательно следить и мониторить за текущей ситуацией на рынке. Принимать наиболее взвешенные и правильные решения для стабилизации рынка, в первую очередь, в интересах России", - добавил Новак.По словам вице-премьера, следующая встреча ОПЕК+ будет проведена 4 января, на ней планируется принять решение по уровню добычи нефти в альянсе на февраль. "Такой подход ежемесячных встреч позволяет нам принимать более точные и взвешенные решения с тем, чтобы учесть ситуацию на рынке, постепенно восстанавливать добычу и не допускать как перегрева рынка, так и перепроизводства", - заключил он.
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россия, цены на нефть, опек, александр новак, владимир путин, экономика

Новак заявил, что решения ОПЕК+ полностью соответствуют интересам России

15:28 09.12.2020 (обновлено: 16:28 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Решения ОПЕК+ полностью соответствуют интересам РФ; необходимо продолжать в рамках альянса принимать взвешенные решения, в первую очередь в интересах России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства Новак напомнил о решениях, принятых ОПЕК+ 3 декабря, в частности, об увеличении добычи нефти в январе на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тысяч. Это соответствует сокращению на 7,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года, тогда как изначальные условия сделки предполагали выход в январе на сокращение 5,8 миллиона баррелей.
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть - РИА Новости, 1920, 06.06.2020
6 июня, 10:28Инфографика
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
"Данные решения, на наш взгляд, полностью соответствуют интересам России, позволяют нам в январе месяце еще на 125 тысяч баррелей (в сутки - ред.) увеличить добычу. Таким образом, с учетом того, что мы в августе месяце увеличили на 500 тысяч, общий объем увеличения добычи в России составит с 1 января уже 625 тысяч", - сказал вице-премьер.
"Необходимо и дальше тщательно следить и мониторить за текущей ситуацией на рынке. Принимать наиболее взвешенные и правильные решения для стабилизации рынка, в первую очередь, в интересах России", - добавил Новак.
По словам вице-премьера, следующая встреча ОПЕК+ будет проведена 4 января, на ней планируется принять решение по уровню добычи нефти в альянсе на февраль. "Такой подход ежемесячных встреч позволяет нам принимать более точные и взвешенные решения с тем, чтобы учесть ситуацию на рынке, постепенно восстанавливать добычу и не допускать как перегрева рынка, так и перепроизводства", - заключил он.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьОПЕКАлександр НовакВладимир ПутинЭкономика
 
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