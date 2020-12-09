Новак заявил, что решения ОПЕК+ полностью соответствуют интересам России
15:28 09.12.2020 (обновлено: 16:28 09.12.2020)
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Решения ОПЕК+ полностью соответствуют интересам РФ; необходимо продолжать в рамках альянса принимать взвешенные решения, в первую очередь в интересах России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства Новак напомнил о решениях, принятых ОПЕК+ 3 декабря, в частности, об увеличении добычи нефти в январе на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тысяч. Это соответствует сокращению на 7,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года, тогда как изначальные условия сделки предполагали выход в январе на сокращение 5,8 миллиона баррелей.
"Данные решения, на наш взгляд, полностью соответствуют интересам России, позволяют нам в январе месяце еще на 125 тысяч баррелей (в сутки - ред.) увеличить добычу. Таким образом, с учетом того, что мы в августе месяце увеличили на 500 тысяч, общий объем увеличения добычи в России составит с 1 января уже 625 тысяч", - сказал вице-премьер.
"Необходимо и дальше тщательно следить и мониторить за текущей ситуацией на рынке. Принимать наиболее взвешенные и правильные решения для стабилизации рынка, в первую очередь, в интересах России", - добавил Новак.
По словам вице-премьера, следующая встреча ОПЕК+ будет проведена 4 января, на ней планируется принять решение по уровню добычи нефти в альянсе на февраль. "Такой подход ежемесячных встреч позволяет нам принимать более точные и взвешенные решения с тем, чтобы учесть ситуацию на рынке, постепенно восстанавливать добычу и не допускать как перегрева рынка, так и перепроизводства", - заключил он.