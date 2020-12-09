https://ria.ru/20201209/narusheniya-1588388950.html

В Москве выявили 196,5 тысячи нарушений мер по COVID-19 с начала осени

В Москве выявили 196,5 тысячи нарушений мер по COVID-19 с начала осени

С начала осени в Москве зафиксировали более 18,5 тысяч нарушений требований по COVID в организациях, а также свыше 196,5 тысяч нарушений перчаточно-масочного... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:47

2020-12-09T12:47

2020-12-09T12:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. С начала осени в Москве зафиксировали более 18,5 тысяч нарушений требований по COVID в организациях, а также свыше 196,5 тысяч нарушений перчаточно-масочного режима гражданами, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Также он напомнил, что одним из ключевых требований является обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук."С целью контроля за соблюдением данного требования проводятся постоянные проверки в местах массового скопления людей... В ходе таких проверок с начала осени было зафиксировано свыше 196,5 тысячи нарушений перчаточно-масочного режима гражданами", - добавил Данчиков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/peterburg-1588334103.html

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2020

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коронавирус в россии, москва, общество