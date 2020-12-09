В Москве выявили 196,5 тысячи нарушений мер по COVID-19 с начала осени
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодые люди в защитных масках на Красной площади в Москве
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. С начала осени в Москве зафиксировали более 18,5 тысяч нарушений требований по COVID в организациях, а также свыше 196,5 тысяч нарушений перчаточно-масочного режима гражданами, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
"Организации и предприятия обязаны обеспечивать соблюдение всех санитарных требований и требований, установленных указами мэра Москвы, на своей территории, в том числе, использование масок и перчаток работниками и посетителями. С 1 сентября в ходе проверок было зафиксировано более 18,5 тысячи нарушений организациями и предприятиями установленных требований. За повторные нарушения на данный момент приостановлена деятельность 196 юридических лиц", - сообщил Данчиков.
Также он напомнил, что одним из ключевых требований является обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.
"С целью контроля за соблюдением данного требования проводятся постоянные проверки в местах массового скопления людей... В ходе таких проверок с начала осени было зафиксировано свыше 196,5 тысячи нарушений перчаточно-масочного режима гражданами", - добавил Данчиков.
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