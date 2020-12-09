https://ria.ru/20201209/napadenie-1588479047.html

Напавшего на главу чувашского Минздрава могут отправить на лечение

Напавшего на главу чувашского Минздрава могут отправить на лечение

Жителю Чувашии, напавшему с гаечным ключом на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:20

2020-12-09T18:20

2020-12-09T18:20

следственный комитет россии (ск рф)

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Жителю Чувашии, напавшему с гаечным ключом на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре, сообщает региональное следственное управление СК.По версии следствия, днем 3 октября 23-летний мужчина, недовольный одним из официально озвученных решений, принятых министром здравоохранения Чувашии, дождавшись, когда тот выйдет из здания дома правительства республики, напал на него и нанес не менее семи ударов гаечным ключом по руке и ноге, от которых министр защищался, выставив блок рукой. Степанов сам пресек противоправные действия нападавшего, после чего сопроводил к посту охраны, где молодой человек был передан сотрудникам правоохранительных органов. Министру была оказана медицинская помощь. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ему был причинен легкий вред здоровью.По факту нападения было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)."Согласно заключению проведённой по уголовному делу судебно-психиатрической экспертизы, молодой человек не мог и в настоящее время не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического расстройства. Ему рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа", - говорится в сообщении регионального СУСК.Прокуратурой Ленинского района Чебоксар материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении в отношении нападавшего принудительных мер медицинского характера.

https://ria.ru/20201209/zaderzhanie-1588392546.html

https://ria.ru/20201121/napadeniya-1585702297.html

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

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следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), чебоксары, происшествия