Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/napadenie-1588479047.html
Напавшего на главу чувашского Минздрава могут отправить на лечение
Напавшего на главу чувашского Минздрава могут отправить на лечение
Жителю Чувашии, напавшему с гаечным ключом на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:20
2020-12-09T18:20
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578220138_2:380:1553:1252_1920x0_80_0_0_66a1cbfb45c28d633ef426bccdf11677.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Жителю Чувашии, напавшему с гаечным ключом на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре, сообщает региональное следственное управление СК.По версии следствия, днем 3 октября 23-летний мужчина, недовольный одним из официально озвученных решений, принятых министром здравоохранения Чувашии, дождавшись, когда тот выйдет из здания дома правительства республики, напал на него и нанес не менее семи ударов гаечным ключом по руке и ноге, от которых министр защищался, выставив блок рукой. Степанов сам пресек противоправные действия нападавшего, после чего сопроводил к посту охраны, где молодой человек был передан сотрудникам правоохранительных органов. Министру была оказана медицинская помощь. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ему был причинен легкий вред здоровью.По факту нападения было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)."Согласно заключению проведённой по уголовному делу судебно-психиатрической экспертизы, молодой человек не мог и в настоящее время не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического расстройства. Ему рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа", - говорится в сообщении регионального СУСК.Прокуратурой Ленинского района Чебоксар материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении в отношении нападавшего принудительных мер медицинского характера.
https://ria.ru/20201209/zaderzhanie-1588392546.html
https://ria.ru/20201121/napadeniya-1585702297.html
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578220138_407:389:1554:1249_1920x0_80_0_0_4e418362e4a4304a6bb8a2836a5560a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), чебоксары, происшествия

Напавшего на главу чувашского Минздрава могут отправить на лечение

18:20 09.12.2020
 
© Фото : Минздрав Чувашской РеспубликиМинистр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов
Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : Минздрав Чувашской Республики
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Жителю Чувашии, напавшему с гаечным ключом на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре, сообщает региональное следственное управление СК.
По версии следствия, днем 3 октября 23-летний мужчина, недовольный одним из официально озвученных решений, принятых министром здравоохранения Чувашии, дождавшись, когда тот выйдет из здания дома правительства республики, напал на него и нанес не менее семи ударов гаечным ключом по руке и ноге, от которых министр защищался, выставив блок рукой. Степанов сам пресек противоправные действия нападавшего, после чего сопроводил к посту охраны, где молодой человек был передан сотрудникам правоохранительных органов. Министру была оказана медицинская помощь. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ему был причинен легкий вред здоровью.
Задержание жителя Тулы, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 12:58
ФСБ предотвратила в Туле нападение на учебное заведение
По факту нападения было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
"Согласно заключению проведённой по уголовному делу судебно-психиатрической экспертизы, молодой человек не мог и в настоящее время не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического расстройства. Ему рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Прокуратурой Ленинского района Чебоксар материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении в отношении нападавшего принудительных мер медицинского характера.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября, 18:14
СК возбудил дело из-за нападения на полицейских в Волгограде
 
Следственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
08:00Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники
Лента новостейМолния