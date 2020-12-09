https://ria.ru/20201209/nalogi-1588418277.html

В СФ рассказали о просьбах регионов вернуть налог на движимое имущество

В СФ рассказали о просьбах регионов вернуть налог на движимое имущество

Регионы просят вернуть в России налог на движимое имущество, сообщил глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, на... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:25

2020-12-09T14:25

2020-12-09T14:25

россия

совет федерации рф

анатолий артамонов

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Регионы просят вернуть в России налог на движимое имущество, сообщил глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, на парламентских слушаниях в палате.По его словам, соответствующие предложения поступают сенаторам из регионов. "Мы собрали предложения субъектов, обобщили эти предложения, мы считаем их очень важными", - сказал Артамонов.Налог на движимое имущество организаций в России является региональным. В период с 2015 года по 2017 год включительно в стране действовал мораторий на его взимание, а с 2018 года регионы получили право вновь вводить его на своих территориях с ограничением максимальной предельной ставки в 1,1% от стоимости облагаемого имущества.Большинство регионов воспользовалось этим правом, что привело к существенному росту нагрузки на бизнес. Правительство отменило налог с 2019 года по просьбе бизнеса.Он напомнил, что логика введения этой льготы была продекларирована как стимул для технологического обновления. "Какое же обновление, если мы делаем более выгодным эксплуатацию старого оборудования? Новое оборудование, конечно, да, можно освободить, и тогда это буде стимулировать приобретение нового более современного оборудования", – сказал сенатор.Общие выпадающие доходы регионов от отмены налога в 2019 году Минфин оценивал в 181 миллиард рублей. Компенсация этих потерь в виде различных механизмов была заложена в законе о бюджете.

https://ria.ru/20201201/nalogi-1587072860.html

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россия, совет федерации рф, анатолий артамонов, экономика