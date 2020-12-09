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Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
Больным коронавирусом стоит исключить из новогоднего меню копченые, жирные, острые блюда и алкоголь, потому что эта пища создает большую нагрузку на... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T07:12
2020-12-09T07:12
2020-12-09T07:14
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Больным коронавирусом стоит исключить из новогоднего меню копченые, жирные, острые блюда и алкоголь, потому что эта пища создает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт, заявили опрошенные РИА Новости врачи-диетологи. Эксперты советуют еду из овощей и фруктов, цитрусовое желе, тушеное мясо или рыбу, сырные шарики и витаминный морс вместо шампанского.Острые закуски, по мнению эксперта, также нужно убрать с новогоднего стола, их можно заменить на более легкие аналоги, поискать интересные, питательные и противовирусные рецепты. Отдельно врач-диетолог рекомендовала заменить жареное мясо или рыбу на тушеное, а также разнообразить новогоднее меню овощами и фруктами в интересной подаче.Лечебное застольеО пользе фруктов и овощей заявила и врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. Так, цитрусовые разжижают кровь, обладают витамином C и имеют праздничный оранжево-красный цвет, повышающий настроение. Эксперт предлагает приготовить на новогодний стол цитрусовое желе."Из них можно делать все, что угодно: просто положить цитрусовые на стол, а можно сделать замечательное желе. Апельсины, помело, мандарины - все очистить и переварить с желатином. Получается замечательное, красивое, праздничное блюдо. Оно действительно праздничное, потому что его на каждый день готовить не будешь - это сложно, а вот на праздник можно", - сказала РИА Новости Белоусова.Нутрициолог предложила разбавить новогоднее меню такой "лечебной" закуской, как маринованный лук: нарезанный кружочками репчатый лук нужно сбрызнуть уксусом и поставить в холодильник в баночке. Лук не теряет свои антибактериальные противовирусные свойства, но становится очень пикантной закуской как сам по себе, так и отличным дополнением к тушеной рыбе, курице или мясу, подчеркнула эксперт.Еще одно блюдо врач-нутрициолог предложила приготовить из тертого сыра, петрушки, укропа, кинзы и чеснока: их нужно смешать в блендере и потом сформировать в шарики. Причем шарики можно обвалять в небольшом количестве карри, паприке и других разноцветных приправах для придания им разного цвета. "Очень легкие, вкусные и противовирусные", - подытожила Белоусова.Эксперты подчеркивают, что заболевшим COVID стоит исключить алкоголь не только на сам Новый год, но и на весь период лечения. На время празднования алкогольные напитки можно заменить морсами из облепихи, малины или клюквы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201122/shampanskoe-1585778588.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новый год, москва, общество
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Больным коронавирусом стоит исключить из новогоднего меню копченые, жирные, острые блюда и алкоголь, потому что эта пища создает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт, заявили опрошенные РИА Новости врачи-диетологи. Эксперты советуют еду из овощей и фруктов, цитрусовое желе, тушеное мясо или рыбу, сырные шарики и витаминный морс вместо шампанского.
"На новогодний стол чаще всего кладут продукты, которые мы с вами ограничиваем в обычной жизни... Но коронавирус еще и на кишечник оказывает влияние, и на желудок. Ничего не нужно раздражающего, поэтому все острые пряности надо постараться минимизировать. Овощи могут быть тушеные, могут быть свежие в салате – все это очень хорошо. Людям, которые болеют коронавирусом, нужно желудочно-кишечный тракт оберегать от раздражения", - сказала РИА Новости врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Чедия.
Острые закуски, по мнению эксперта, также нужно убрать с новогоднего стола, их можно заменить на более легкие аналоги, поискать интересные, питательные и противовирусные рецепты. Отдельно врач-диетолог рекомендовала заменить жареное мясо или рыбу на тушеное, а также разнообразить новогоднее меню овощами и фруктами в интересной подаче.
Лечебное застолье
О пользе фруктов и овощей заявила и врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. Так, цитрусовые разжижают кровь, обладают витамином C и имеют праздничный оранжево-красный цвет, повышающий настроение. Эксперт предлагает приготовить на новогодний стол цитрусовое желе.
"Из них можно делать все, что угодно: просто положить цитрусовые на стол, а можно сделать замечательное желе. Апельсины, помело, мандарины - все очистить и переварить с желатином. Получается замечательное, красивое, праздничное блюдо. Оно действительно праздничное, потому что его на каждый день готовить не будешь - это сложно, а вот на праздник можно", - сказала РИА Новости Белоусова.
Нутрициолог предложила разбавить новогоднее меню такой "лечебной" закуской, как маринованный лук: нарезанный кружочками репчатый лук нужно сбрызнуть уксусом и поставить в холодильник в баночке. Лук не теряет свои антибактериальные противовирусные свойства, но становится очень пикантной закуской как сам по себе, так и отличным дополнением к тушеной рыбе, курице или мясу, подчеркнула эксперт.
Еще одно блюдо врач-нутрициолог предложила приготовить из тертого сыра, петрушки, укропа, кинзы и чеснока: их нужно смешать в блендере и потом сформировать в шарики. Причем шарики можно обвалять в небольшом количестве карри, паприке и других разноцветных приправах для придания им разного цвета. "Очень легкие, вкусные и противовирусные", - подытожила Белоусова.
Эксперты подчеркивают, что заболевшим COVID стоит исключить алкоголь не только на сам Новый год, но и на весь период лечения. На время празднования алкогольные напитки можно заменить морсами из облепихи, малины или клюквы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.