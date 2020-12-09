https://ria.ru/20201209/morozov-1588278464.html

У артиста "Кривого зеркала" нашлась внебрачная дочь

У артиста "Кривого зеркала" нашлась внебрачная дочь

Александр Морозов, артист "Кривого зеркала" в недавнем выпуске ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", узнал о том, что у него есть "внебрачная дочь" — 26-летняя РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T04:35

2020-12-09T04:35

2020-12-09T04:42

александр морозов

андрей малахов

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Александр Морозов, артист "Кривого зеркала" в недавнем выпуске ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", узнал о том, что у него есть "внебрачная дочь" — 26-летняя Анастасия из Магнитогорска.Девушка рассказала, что в возрасте трех месяцев ее оставили у дверей детского дома. На улице была зима. "Как я выжила, не знаю", — подчеркнула Анастасия, добавив, что ее принесла неизвестная женщина, которую никто не нашел. Возраст малышки установили по отпечаткам пальцев, так как никаких документов с ней не было. Спустя два года она получила свидетельство о рождении и узнала фамилию — Морозова. До трех лет Анастасия жила в доме малютки, после чего ее удочерили. В 15 лет Анастасия убежала от приемных родителей и оказалась в приюте, где прожила два года. Все это время девушка хотела найти мать и отца. Когда она стала старше, то приступила к поискам. Настя предположила, что ее отцом может быть известный юморист. За помощью девушка обратилась в редакцию программы Андрея Малахова.В эфире 47-летний Морозов, который ни разу не был женат и не имеет детей, не отрицал, что во время гастролей вел разгульный образ жизни. Он не исключает того, что Анастасия может быть его дочерью, поэтому согласился вместе с ней сдать ДНК-тест. Специалист ДНК-центра появилась в студии с результатами. По словам эксперта, их "несколько раз перепроверили". Когда она собралась вскрыть конверт, мама юмориста Людмила Морозова внезапно прервала ее. Гости выпуска, в том числе и Андрей Малахов, отметили, что это благородный и правильный поступок. Александр Морозов тоже принял девушку и в шуточной форме заявил: "Берем".

https://ria.ru/20200920/gaft-1577507381.html

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александр морозов, андрей малахов, магнитогорск, знаменитости, звезды