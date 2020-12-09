Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201209/morozov-1588278464.html
У артиста "Кривого зеркала" нашлась внебрачная дочь
У артиста "Кривого зеркала" нашлась внебрачная дочь
Александр Морозов, артист "Кривого зеркала" в недавнем выпуске ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", узнал о том, что у него есть "внебрачная дочь" — 26-летняя РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T04:35
2020-12-09T04:42
александр морозов
андрей малахов
магнитогорск
шоубиз
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577477039_9:438:1324:1177_1920x0_80_0_0_8c248a227db4d425113352e785054391.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Александр Морозов, артист "Кривого зеркала" в недавнем выпуске ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", узнал о том, что у него есть "внебрачная дочь" — 26-летняя Анастасия из Магнитогорска.Девушка рассказала, что в возрасте трех месяцев ее оставили у дверей детского дома. На улице была зима. "Как я выжила, не знаю", — подчеркнула Анастасия, добавив, что ее принесла неизвестная женщина, которую никто не нашел. Возраст малышки установили по отпечаткам пальцев, так как никаких документов с ней не было. Спустя два года она получила свидетельство о рождении и узнала фамилию — Морозова. До трех лет Анастасия жила в доме малютки, после чего ее удочерили. В 15 лет Анастасия убежала от приемных родителей и оказалась в приюте, где прожила два года. Все это время девушка хотела найти мать и отца. Когда она стала старше, то приступила к поискам. Настя предположила, что ее отцом может быть известный юморист. За помощью девушка обратилась в редакцию программы Андрея Малахова.В эфире 47-летний Морозов, который ни разу не был женат и не имеет детей, не отрицал, что во время гастролей вел разгульный образ жизни. Он не исключает того, что Анастасия может быть его дочерью, поэтому согласился вместе с ней сдать ДНК-тест. Специалист ДНК-центра появилась в студии с результатами. По словам эксперта, их "несколько раз перепроверили". Когда она собралась вскрыть конверт, мама юмориста Людмила Морозова внезапно прервала ее. Гости выпуска, в том числе и Андрей Малахов, отметили, что это благородный и правильный поступок. Александр Морозов тоже принял девушку и в шуточной форме заявил: "Берем".
https://ria.ru/20200920/gaft-1577507381.html
магнитогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577477039_104:432:1242:1286_1920x0_80_0_0_eed7dc1d88d1f7b845444ca18971e66a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр морозов, андрей малахов, магнитогорск, знаменитости, звезды

У артиста "Кривого зеркала" нашлась внебрачная дочь

04:35 09.12.2020 (обновлено: 04:42 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр ВильфЮморист Александр Морозов
Юморист Александр Морозов - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Александр Морозов, артист "Кривого зеркала" в недавнем выпуске ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", узнал о том, что у него есть "внебрачная дочь" — 26-летняя Анастасия из Магнитогорска.
Девушка рассказала, что в возрасте трех месяцев ее оставили у дверей детского дома. На улице была зима. "Как я выжила, не знаю", — подчеркнула Анастасия, добавив, что ее принесла неизвестная женщина, которую никто не нашел.
Возраст малышки установили по отпечаткам пальцев, так как никаких документов с ней не было. Спустя два года она получила свидетельство о рождении и узнала фамилию — Морозова. До трех лет Анастасия жила в доме малютки, после чего ее удочерили.

"В первом классе приемная мама мне сообщила, что я ей не родная", — рассказала девушка.

В 15 лет Анастасия убежала от приемных родителей и оказалась в приюте, где прожила два года. Все это время девушка хотела найти мать и отца. Когда она стала старше, то приступила к поискам. Настя предположила, что ее отцом может быть известный юморист. За помощью девушка обратилась в редакцию программы Андрея Малахова.
В эфире 47-летний Морозов, который ни разу не был женат и не имеет детей, не отрицал, что во время гастролей вел разгульный образ жизни. Он не исключает того, что Анастасия может быть его дочерью, поэтому согласился вместе с ней сдать ДНК-тест.
Специалист ДНК-центра появилась в студии с результатами. По словам эксперта, их "несколько раз перепроверили". Когда она собралась вскрыть конверт, мама юмориста Людмила Морозова внезапно прервала ее.

"Андрей, я не хочу, чтобы объявляли результат. Не надо. Какой бы результат ни был, она будет наша. Я хочу с ней общаться", — заявила она.

Гости выпуска, в том числе и Андрей Малахов, отметили, что это благородный и правильный поступок. Александр Морозов тоже принял девушку и в шуточной форме заявил: "Берем".
Актер Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 13:16Культура
"Претендует на наследство": жена Гафта рассказала о внебрачном сыне мужа
 
ШоубизАлександр МорозовАндрей МалаховМагнитогорскЗнаменитостизвезды
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые поняли, как экономить ключевой материал современной электроники
08:52Врач объяснила, почему нельзя воздерживаться от еды до новогодней ночи
08:51Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
08:49В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
Лента новостейМолния