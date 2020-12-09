https://ria.ru/20201209/mishustin-1588349228.html

Мишустин осматривает выставку образцов российской экспортной продукции

Мишустин осматривает выставку образцов российской экспортной продукции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин знакомится с образцами высокотехнологичной российской экспортной продукции на выставке на полях форума "Сделано в России -... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:32

2020-12-09T10:32

2020-12-09T12:05

форум "сделано в россии"

эйдос-медицина

объединенная двигателестроительная корпорация

михаил мишустин

ржд

москва

технологии

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин знакомится с образцами высокотехнологичной российской экспортной продукции на выставке на полях форума "Сделано в России - 2020", который, проходит в Москве.Главе правительства показывают образцы медицинского оборудования компании "Нейрософт" для нейрофизиологии, функциональной диагностики, аудиологии и реабилитации, которые могут применяться в том числе в лечении пациентов с коронавирусом. Также Мишустину показали высокотехнологичные медицинские симуляторы взрослого пациента, пациента педиатрии, хирургические симуляторы, имитирующие реальную физиологию пациента и позволяющие использовать реальное медицинское оборудование в том числе ИВЛ и дефибриллятор. Их производит компания "Эйдос-Медицина".Также на выставке представлены разработки компании "ИТ-профессиональные решения", которая оказывает услуги в сфере управленческого консалтинга, инжиниринга и системной интеграции для крупных производственных предприятий. Среди них - умный браслет и ПО-решение BIOT на IPad, профессиональное веб-приложение для врача.Кроме того, Мишустин осмотрел стенды Национального российского магазина на внутрикитайской площадке Tmall.com, проекта "Агроэкспресс" (совместный проект РЖД-Логистика и РЭЦ), ознакомился с системой "Одно окно", призванной обеспечить онлайн-доступ из одной точки к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт.Мишустин выразил надежду, что синергия Российского экспортного центра (РЭЦ) и компаний "будет помогать наращивать экспортный потенциал и, конечно, развивать и отечественные технологии, и медицину отечественную".Осматривая медицинское оборудование, премьер поинтересовался, имеют ли наши университеты такое оборудование и кто является нашими конкурентами."Мне кажется очень важным поговорить с нашим министерством здравоохранения, ФМБА, с коллегами о том, чтобы мы точно знали, что где возможно в России используются ваши технологии, это очень важно", - сказал он.Глава правительства также отреагировал на просьбу обратить побольше внимания и стимулировать импортозамещение, пообещав над этим подумать.Мишустин признался, что он не ожидал, что российское производство находится на таком высоком уровне, и пообещал там, где возможно, оказывать помощь.Знакомясь с системой "Одно окно", Мишустин подчеркнул важность клиентоориентированности и сказал, что будет рад, если в том числе с помощью этой системы объемы российского экспорта будут расти.На стенде завода "Урал" Мишустина вместе с Юрием Борисовым и Андреем Белоусовым пригласили посетить предприятие, которому исполняется 80 лет."Я им передам", - ответил премьер.Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".Деловая программа форума включает шесть тематических круглых столов, пленарную сессию "Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта" и торжественную церемонию награждения лучших экспортеров страны – победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".Форум "Сделано в России" – международная площадка, на которой экспортеры, эксперты, чиновники и институты развития обсуждают актуальные вопросы экспортной деятельности и вырабатывают практические решения для роста поставок российских товаров и услуг за рубеж.Ключевая тема форума в 2020 году – "Какой будет экономика третьего десятилетия и какие вызовы и возможности она создает для российского экспорта". Круглые столы посвящены вопросам донастройки системы поддержки экспорта, стратегиям выхода на иностранные рынки через электронные торговые площадки, развитию полноценного экспорта впечатлений, лучшим региональным практикам поддержки экспортеров и цифровизации услуг для экспортеров.Деловая программа форума включает шесть тематических круглых столов, пленарную сессию "Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта" и торжественную церемонию награждения лучших экспортеров страны – победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".Форум "Сделано в России" – международная площадка, на которой экспортеры, эксперты, чиновники и институты развития обсуждают актуальные вопросы экспортной деятельности и вырабатывают практические решения для роста поставок российских товаров и услуг за рубеж.Ключевая тема форума в 2020 году – "Какой будет экономика третьего десятилетия и какие вызовы и возможности она создает для российского экспорта". Круглые столы посвящены вопросам донастройки системы поддержки экспорта, стратегиям выхода на иностранные рынки через электронные торговые площадки, развитию полноценного экспорта впечатлений, лучшим региональным практикам поддержки экспортеров и цифровизации услуг для экспортеров.

https://ria.ru/20201123/zakon-1585901023.html

https://ria.ru/20200409/1569819699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "сделано в россии", эйдос-медицина, объединенная двигателестроительная корпорация, михаил мишустин, ржд, москва, технологии, экономика