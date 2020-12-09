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Форум "Сделано в России" с участием Михаила Мишустина. Прямая трансляция
Форум "Сделано в России" с участием Михаила Мишустина. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в международном экспортном форуме "Сделано в России". РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:57
2020-12-09T10:57
2020-12-09T12:01
ао "российский экспортный центр"
фонд "росконгресс"
михаил мишустин
африка
европа
азия
экономика
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Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в международном экспортном форуме "Сделано в России".Тема пленарной сессии — один из ключевых вопросов форума: "Какой будет экономика третьего десятилетия и какие вызовы и возможности она создает для российского экспорта". Форум "Сделано в России" — международная площадка, на которой экспортеры, эксперты, чиновники и институты развития обсуждают актуальные вопросы экспортной деятельности и вырабатывают практические решения для роста поставок российских товаров и услуг за рубеж. Организатором выступает АО "Российский экспортный центр" и фонд Росконгресс.
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LIVE: Международный экспортный форум "Сделано в России 2020"
LIVE: Международный экспортный форум "Сделано в России 2020"
2020-12-09T10:57
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видео, ао "российский экспортный центр", фонд "росконгресс", михаил мишустин, африка, европа, азия, экономика