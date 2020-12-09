https://ria.ru/20201209/mishustin-1588198524.html

Форум "Сделано в России" с участием Михаила Мишустина. Прямая трансляция

Форум "Сделано в России" с участием Михаила Мишустина. Прямая трансляция

Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в международном экспортном форуме "Сделано в России". РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:57

2020-12-09T10:57

2020-12-09T12:01

ао "российский экспортный центр"

фонд "росконгресс"

михаил мишустин

африка

европа

азия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588364373_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_c479d8992d74e1e2491c74ee1d679d57.jpg

Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в международном экспортном форуме "Сделано в России".Тема пленарной сессии — один из ключевых вопросов форума: "Какой будет экономика третьего десятилетия и какие вызовы и возможности она создает для российского экспорта". Форум "Сделано в России" — международная площадка, на которой экспортеры, эксперты, чиновники и институты развития обсуждают актуальные вопросы экспортной деятельности и вырабатывают практические решения для роста поставок российских товаров и услуг за рубеж. Организатором выступает АО "Российский экспортный центр" и фонд Росконгресс.

африка

европа

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Международный экспортный форум "Сделано в России 2020" LIVE: Международный экспортный форум "Сделано в России 2020" 2020-12-09T10:57 true PT112M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, ао "российский экспортный центр", фонд "росконгресс", михаил мишустин, африка, европа, азия, экономика