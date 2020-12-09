https://ria.ru/20201209/minirovanie-1588482381.html

Главное здание РАН в Москве "заминировали" пакетом с продуктами

Главное здание РАН в Москве "заминировали" пакетом с продуктами

Причиной проверки главного здания Российской академии наук на юго-западе Москвы на предмет "минирования" стал пакет с продуктами, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:34

2020-12-09T18:34

2020-12-09T18:34

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149029/61/1490296175_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_59240917664a024b6ee7357e8246b4d2.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Причиной проверки главного здания Российской академии наук на юго-западе Москвы на предмет "минирования" стал пакет с продуктами, сообщил журналистам вице-президент РАН Юрий Балега.Ранее в среду представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что правоохранители после звонка с сообщением о минировании проверяют здание РАН в доме 32а по Ленинскому проспекту - знаменитую высотку, прозванную в народе "золотыми мозгами"."Здание президиума Российской академии наук обращает на себя внимание всех москвичей и гостей столицы. К сожалению, несмотря на усилия охраны, здание часто становится объектом для разного рода атак и провокаций, в том числе таких, как подбрасывание пакетов и посторонних предметов на территорию здания. Эта ситуация не исключение – в очередной раз охрана обнаружила пакет неизвестного содержания", - сказал Балега.По его словам, управление делами РАН организовало все необходимые мероприятия для предотвращения возможной угрозы: были вызваны специалисты МЧС и Росгвардии, также были эвакуированы сотрудники."Выяснилось, что пакет с продуктами питания был оставлен курьером. Можно не сомневаться, что это не последняя атака, и РАН необходимо всегда держать это знаковое для Москвы здание под контролем", - добавил Балега.

https://ria.ru/20201207/aviareys-1587968290.html

https://ria.ru/20201030/minirovanie-1582226368.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия