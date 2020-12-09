https://ria.ru/20201209/minirovanie-1588482381.html
Главное здание РАН в Москве "заминировали" пакетом с продуктами
Главное здание РАН в Москве "заминировали" пакетом с продуктами
Причиной проверки главного здания Российской академии наук на юго-западе Москвы на предмет "минирования" стал пакет с продуктами, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:34
2020-12-09T18:34
2020-12-09T18:34
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149029/61/1490296175_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_59240917664a024b6ee7357e8246b4d2.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Причиной проверки главного здания Российской академии наук на юго-западе Москвы на предмет "минирования" стал пакет с продуктами, сообщил журналистам вице-президент РАН Юрий Балега.Ранее в среду представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что правоохранители после звонка с сообщением о минировании проверяют здание РАН в доме 32а по Ленинскому проспекту - знаменитую высотку, прозванную в народе "золотыми мозгами"."Здание президиума Российской академии наук обращает на себя внимание всех москвичей и гостей столицы. К сожалению, несмотря на усилия охраны, здание часто становится объектом для разного рода атак и провокаций, в том числе таких, как подбрасывание пакетов и посторонних предметов на территорию здания. Эта ситуация не исключение – в очередной раз охрана обнаружила пакет неизвестного содержания", - сказал Балега.По его словам, управление делами РАН организовало все необходимые мероприятия для предотвращения возможной угрозы: были вызваны специалисты МЧС и Росгвардии, также были эвакуированы сотрудники."Выяснилось, что пакет с продуктами питания был оставлен курьером. Можно не сомневаться, что это не последняя атака, и РАН необходимо всегда держать это знаковое для Москвы здание под контролем", - добавил Балега.
https://ria.ru/20201207/aviareys-1587968290.html
https://ria.ru/20201030/minirovanie-1582226368.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149029/61/1490296175_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_9720dc712cc4c14f9a30e4cf286a0166.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия