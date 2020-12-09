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https://ria.ru/20201209/minirovanie-1588482381.html
Главное здание РАН в Москве "заминировали" пакетом с продуктами
Главное здание РАН в Москве "заминировали" пакетом с продуктами
Причиной проверки главного здания Российской академии наук на юго-западе Москвы на предмет "минирования" стал пакет с продуктами, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:34
2020-12-09T18:34
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Причиной проверки главного здания Российской академии наук на юго-западе Москвы на предмет "минирования" стал пакет с продуктами, сообщил журналистам вице-президент РАН Юрий Балега.Ранее в среду представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что правоохранители после звонка с сообщением о минировании проверяют здание РАН в доме 32а по Ленинскому проспекту - знаменитую высотку, прозванную в народе "золотыми мозгами"."Здание президиума Российской академии наук обращает на себя внимание всех москвичей и гостей столицы. К сожалению, несмотря на усилия охраны, здание часто становится объектом для разного рода атак и провокаций, в том числе таких, как подбрасывание пакетов и посторонних предметов на территорию здания. Эта ситуация не исключение – в очередной раз охрана обнаружила пакет неизвестного содержания", - сказал Балега.По его словам, управление делами РАН организовало все необходимые мероприятия для предотвращения возможной угрозы: были вызваны специалисты МЧС и Росгвардии, также были эвакуированы сотрудники."Выяснилось, что пакет с продуктами питания был оставлен курьером. Можно не сомневаться, что это не последняя атака, и РАН необходимо всегда держать это знаковое для Москвы здание под контролем", - добавил Балега.
https://ria.ru/20201207/aviareys-1587968290.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Главное здание РАН в Москве "заминировали" пакетом с продуктами

18:34 09.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Причиной проверки главного здания Российской академии наук на юго-западе Москвы на предмет "минирования" стал пакет с продуктами, сообщил журналистам вице-президент РАН Юрий Балега.
Ранее в среду представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что правоохранители после звонка с сообщением о минировании проверяют здание РАН в доме 32а по Ленинскому проспекту - знаменитую высотку, прозванную в народе "золотыми мозгами".
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"Здание президиума Российской академии наук обращает на себя внимание всех москвичей и гостей столицы. К сожалению, несмотря на усилия охраны, здание часто становится объектом для разного рода атак и провокаций, в том числе таких, как подбрасывание пакетов и посторонних предметов на территорию здания. Эта ситуация не исключение – в очередной раз охрана обнаружила пакет неизвестного содержания", - сказал Балега.
По его словам, управление делами РАН организовало все необходимые мероприятия для предотвращения возможной угрозы: были вызваны специалисты МЧС и Росгвардии, также были эвакуированы сотрудники.
"Выяснилось, что пакет с продуктами питания был оставлен курьером. Можно не сомневаться, что это не последняя атака, и РАН необходимо всегда держать это знаковое для Москвы здание под контролем", - добавил Балега.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Российская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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