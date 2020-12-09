https://ria.ru/20201209/mikheeva-1588352999.html

Лидия Михеева: Общественная палата нацелена на диалог власти с обществом

Лидия Михеева: Общественная палата нацелена на диалог власти с обществом

Анализ более 500 предложений по корректировке нацпроектов, организация 35 общественных экспертиз, создание крупнейшей в мире базы воспоминаний детей Великой... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:00

2020-12-09T13:00

2020-12-09T13:00

лидия михеева

общественная палата рф

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588257237_0:261:3071:1988_1920x0_80_0_0_346284b1f77d2adcbbcd6f1a6c26e3e4.jpg

Анализ более 500 предложений по корректировке нацпроектов, организация 35 общественных экспертиз, создание крупнейшей в мире базы воспоминаний детей Великой Отечественной войны и перспективы создания единой онлайн-платформы для общественных наблюдателей на выборы в Госдуму – глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева в интервью РИА Новости накануне годовщины своего избрания на должность подвела промежуточные итоги и рассказала о дальнейших планах нового состава общественников. Беседу вела Евгения Стогова.– В обсуждении с Андреем Белоусовым (первый заместитель председателя правительства – ред.) плана по достижению национальных целей вы упомянули о возможной его доработке. Есть ли уже конкретные предложения, векторы, по которым она должна вестись?– Многие наши рекомендации касаются прежде всего демографической политики. Наши эксперты обращают внимание на то, что ориентироваться лучше не на стабилизацию рождаемости, как сейчас это предложено в плане, а на ее рост. И нужно выбирать именно те методы, которые смогут этот рост обеспечить, поэтому среди наших предложений – механизмы улучшения жилищных условий семей, обеспеченность граждан рабочими местами, создание необходимой социальной инфраструктуры в селах и небольших населенных пунктах.Члены палаты предложили провести комплексное исследование социального самочувствия для того, чтобы скорректировать комплекс мероприятий в нацпроекте "Демография". Это позволило бы оценить результативность всех мер, принимаемых правительством.– Палата готова выступить организатором этого исследования?– Да, в меру возможностей мы, конечно, в этой роли выступим. Мы и сейчас аналогичное исследование проводим. Однако нужно понимать, что у наших коллег не всегда достаточно для этого ресурсов, поэтому такие исследования надо проводить в кооперации с федеральными структурами – социологическими, научно-исследовательскими. Тот же ВЦИОМ, например, мог бы принять в этом участие.– Какие еще рекомендации по национальным целям вы направили в правительство?– Интересные предложения наши коллеги сформулировали в части сохранения здоровья и благополучия населения, в частности, по такому направлению, как мониторинг за распространенностью и динамикой хронических и инфекционных заболеваний. Рекомендуется также развивать центры общественного здоровья, повышать эффективность и качество диспансеризации, диспансерного наблюдения и, конечно же, формировать такую жизненную среду, которая способствовала бы здоровому образу жизни.Тесно коррелируют с этим и предложения по повышению ожидаемой продолжительности жизни. Палата рекомендует ввести комплексный подход, который улучшил бы качество жизни граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью.Есть также предложения по самореализации талантов – предлагается и создание профильных детских лагерей для научно-технического развития подростков, и различные меры по развитию технологических навыков молодежи.– ОП РФ активно занимается мониторингом нацпроектов. Что было сделано в рамках этой работы? Что еще планируется?– Мы всегда нацелены не только на обеспечение конструктивного диалога между органами власти и обществом, но еще и на обеспечение прозрачности всех решений, принимаемых правительством. Это повышает доверие населения к самим решениям. Если говорить о том, что наши коллеги делают в текущем году, надо прежде всего упомянуть наш Координационный совет по нацпроектам и народосбережению. Это замечательный коллектив единомышленников, который к настоящему времени собрал и проанализировал более 500 предложений по корректировке нацпроектов. Наибольшее количество предложений связано с нацпроектами "Образование" и "Экология". Кстати, "Демография" тоже вызывает интерес. Это очень чувствительные для россиян сферы. И, вероятно, реализация этих нацпроектов на местах тоже будет вызывать большие проблемы. Совет трудится практически в ежедневном режиме, им уже разработана методика определения индекса народосбережения. По итогам работы президенту был направлен доклад, в котором мы просим поручить правительству учесть предложения общественности. В частности, одна из идей – отказаться от ведомственного подхода при формировании и реализации нацпроектов. Это очень важная, такая общая идея. Она состоит в том, что должен быть использован комплексный, системный подход. Это позволит исключить влияние ведомственных интересов на реализацию нацпроекта.– Какие нацпроекты, по данным мониторинга, откровенно проседают?– Мы фиксируем немало вопросов и предложений, пожеланий по всем нацпроектам. И не могу сказать, что какой-то из них безупречно реализуется. Точно нет. Но среди тех, кого можно назвать условно аутсайдером, это "Экология". Мы отмечаем низкую удовлетворенность граждан теми мерами, которые принимаются в рамках этого нацпроекта. Наш координационный совет проводил исследования и утверждает, что менее 20% граждан довольны тем, как решаются экологические проблемы. Есть серьезная разница между тем, что закрепляется в качестве целей, и тем, что мы наблюдаем в жизни. Большое количество серьезных экологических катаклизмов очень тревожит россиян. У нас на заседании Совета по экологическому нацпроекту выступал аудитор Счетной палаты, в соответствии с его заключением – и с этим заключением наши эксперты согласились – нацпроект недостаточно подготовлен, а запланированные мероприятия не в полной мере выполняются. Мы дали более 30 конкретных предложений по корректировке этого проекта: это и экологическое воспитание граждан, и корректировка закона о проведении эксперимента о квотировании выбросов, и совершенствование работы Российского экологического оператора.– В этом году ОП РФ совершила прорыв в развитии института общественного наблюдения. Могли бы вы подвести итоги этой работы?– Мы постарались максимально облегчить вступление в ряды общественных наблюдателей для всех желающих, упростили процесс подачи документов, расширили круг организаций, которые имеют право выдвигать кандидатов. В ходе общероссийского голосования в этом году нам удалось привлечь к наблюдению свыше 526 тысяч человек. Мне кажется, это свидетельство большого интереса россиян к электоральным процессам и их желания принять непосредственное участие в процедурах общественного контроля.– Каковы планы палаты в этой области на выборы в Госдуму 2021 года?– Мы постараемся, конечно же, укрепить полученный результат. Я бы здесь, наверное, сосредоточилась на работе с совершенно новым для нас явлением: мы наблюдали цифровизацию электоральных процессов, столкнулись с практикой электронного и многодневного голосования. Вот в этом отношении нам хотелось бы свою работу усилить, в том числе разработать единую онлайн-платформу с централизованной базой общественных наблюдателей. Мне кажется, что цифровые технологии в сферу общественного наблюдения тоже пора внедрить. Это было бы на пользу всем, поскольку такие технологии позволяют оперативно реагировать на нарушения, выявлять их, пресекать, информировать о них избирательные комиссии. Есть еще такая история, как наблюдение за выборами и референдумами за рубежом, поэтому в следующем году планируем развивать и такую практику.– Вы имеете в виду электоральные процедуры в других странах или привлечение проживающих за рубежом россиян к нашим выборам?– И то, и другое. Мы столкнулись с большим интересом к организации проведения электоральных процедур у нас, в России. Я помню круглый стол, на котором обсуждался ход общероссийского голосования, где принимали участие иностранные эксперты, которые пожелали приехать в Россию и посмотреть за тем, как оно проходит. Думаю, что такой обмен опытом между всеми неравнодушными гражданами был бы полезен вне зависимости от того, в какой стране они проживают. Если они активно интересуются общественно-политической жизнью, то они должны реализовать свой интерес.– Палата стала площадкой для обсуждения поправок в Конституцию. Какие возможности открыл этот новый опыт? Где его можно было бы реализовать в будущем?– Это был совершенно беспрецедентный опыт. За три месяца мы собрали свыше 2250 поправок, предложений, замечаний, связанных с внесением изменений в Конституцию РФ. Все эти чаяния граждан мы проанализировали, обработали и, разложив их по отдельным темам, передали в рабочую группу. Я должна отметить, что очень большое количество поправок походили друг на друга. Например, если говорить о социальном блоке, то чаще всего звучали предложения о ежегодной индексации пенсий. Очень много писем было получено по теме организации первичного звена здравоохранения. Я думаю, что мы будем использовать этот опыт в нашей повседневной работе, при проведении общественной экспертизы, нулевых чтений законопроектов.– Раз вы затронули эту тему: есть ли у Общественной палаты позиция по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам?– Наша комиссия по социальным вопросам продолжает обсуждение этой, безусловно, важной темы. В рамках итогового форума "Сообщество" мы привлекли представителей Госдумы к соответствующим дебатам. Не могу сказать, что какая-то финальная позиция у нас уже готова и оформлена. Но могу точно совершенно заверить вас, что эта тема находится в поле зрения Общественной палаты. Мы чувствуем большой запрос на справедливость от граждан и будем транслировать эту позицию исполнительной власти.– Одним из ключевых вопросов повестки дня была поддержка НКО в период пандемии. Насколько удалось реализовать идеи палаты в этой области? Сколько НКО в итоге смогли воспользоваться помощью?– В период первой волны Общественная палата была первой структурой, которая обратилась с предложением поддержать некоммерческие организации. И мы добились принятия и реализации этих идей: наша инициатива была поддержана президентом страны, меры эти были введены вовремя, они помогли тысячам НКО остаться на плаву. По данным, которые поступили в ОП РФ от ФНС и Минэкономразвития, свыше тысячи СО НКО получили выделенные государством льготные кредиты на возобновление деятельности организаций, 1,7 тысячи СО НКО во втором квартале были освобождены от уплаты авансовых платежей и 24,2 тысячи СО НКО – от уплаты страховых взносов.В конце ноября палата направила дополнительные предложения по мерам поддержки НКО, где мы в том числе просили продлить для них льготное кредитование, сроки предоставления субсидий, приостановить проведение обязательного аудита. Мы также просили распространить на все социально ориентированные НКО, которые были включены в реестры Минэкономразвития, право на пониженный тариф страховых взносов и упрощенную систему налогообложения, а также право выбора режима уплаты страховых взносов. Насколько мне известно, комитет Госдумы по развитию гражданского общества поддержал наши предложения. Надеемся, что скоро будут и президентом даны соответствующие поручения по новому пакету мер.– Немало мероприятий было организовано и в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как прошел 2020 год для палаты в этом ключе?– Несмотря на пандемию, все акции, посвященные 75-летию Победы, имели беспрецедентный успех. Вместе с региональными палатами мы, например, исполнили поручение президента России по распространению победного номера газеты "Правда" от 9 мая 1941 года. Был организован проект "Мое детство – война", в рамках которого были сняты видеоинтервью с теми, чье детство прошло в военные годы. В этом конкурсе приняли участие более полутора тысяч человек, мы привлекли к нему и волонтеров. Создан один из крупнейших в мире банков воспоминаний детей войны. Очень приятно, что в подобной работе участвует молодежь и студенчество.– Какой отпечаток оставила пандемия коронавируса на работе нового состава ОП РФ?– Пандемия стала мощным стимулом для перезагрузки форматов нашей деятельности. Мы внесли изменения в регламент и приравняли все дистанционные формы работы к очным. Это позволило нам не останавливаться ни на минуту. Мы проводим пленарные заседания в смешанном формате, когда часть участников находится у себя дома, часть – в стенах палаты, часть – где-то еще. При этом мы можем обсуждать все вопросы и голосовать. Практически все общественные обсуждения проходят в таком смешанном формате. Количество спикеров, участников, тех, кто высказывает свое мнение, во много раз выросло. Это позволяет нам охватить весь спектр мнений и привлечь к обсуждению максимальное количество экспертов. Я думаю, что многие мероприятия следующего года мы будем проводить в таком же цифровом пространстве.– ОП РФ в новом составе функционирует уже почти полгода. Как вы оцениваете промежуточные результаты?– Я хотела бы отметить рост внимания своих коллег к волонтерской деятельности. И члены Общественной палаты России, и члены региональных палат приняли участие в большом количестве акций. Причем некоторые предпочитают не афишировать эту работу и не требуют особого внимания к себе, а просто помогают, чем могут, тем, кто столкнулся с вызовами пандемии.– В этом году активизировался формат нулевых чтений. Какие наиболее значимые законопроекты были рассмотрены?– У нас прошли экспертизу 35 законопроектов и проектов нормативных актов, из них 28 в формате нулевых чтений. Опять-таки, она стала более предметной и профессиональной за счет смешанного – очного и заочного – формата участия представителей общественности и специалистов. Стараемся отрабатывать самые острые темы, живо волнующие россиян. В качестве наиболее яркого примера приведу законопроект о судебном отобрании детей при непосредственной угрозе их жизни. Он по-разному воспринимался в ходе общественного обсуждения. Столь же живой на удивление оказалась тема применения вспомогательных репродуктивных технологий.– Каковы планы палаты на 2021 год? Какие задачи поставлены?– Осенью мы провели проектный семинар для всех членов седьмого состава и определили для себя цели на ближайшие шесть месяцев и на ближайший год. Что называется, программа минимум и программа максимум: оказание реальной помощи населению, усиление роли Общественной палаты как института коммуникации гражданского общества, отслеживание социальных конфликтов.Есть более подробные планы. Например, дальнейшая поддержка и продвижение волонтерства, которое в 2020 году очень ярко себя проявило. Общественный контроль за реализацией механизма финансирования редких орфанных заболеваний – в этой теме крайне важно обеспечить решение двух задач. Первое – это доведение средств до тех, кто в них нуждается, в самом начале 2021 года, а не спустя квартал или два, как это часто бывает в рамках бюджетных процессов. Вторая – это обеспечение контроля за эффективностью расходов денежных средств.Мы также озабочены ситуацией, сложившейся в сфере опеки и попечительства над недееспособными и несовершеннолетними гражданами, и нацелены на то, чтобы перезагрузить эту сферу, предложить законодателю решения по изменению системы работы органов опеки, по изменению законодательства о психиатрической помощи.Кроме того, в наших планах и продолжение работы по социальной поддержке граждан, поддержке НКО в условиях пандемии, совершенствование системы ОНК. Здесь мы тоже выходим с определенными инициативами, они уже положены на бумагу.

https://ria.ru/20201130/demografiya-1586969300.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/pensiya-1585529845.html

https://ria.ru/20201208/nablyudateli-1588200174.html

https://ria.ru/20201113/pensii-1584470794.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/oms-1587980844.html

https://ria.ru/20201116/deti--1584896191.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лидия михеева, общественная палата рф, интервью