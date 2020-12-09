https://ria.ru/20201209/merkel-1588370027.html

Меркель намекнула на новые меры против коронавируса в Германии

Меркель намекнула на новые меры против коронавируса в Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что действующих ограничений контактов не хватает для эффективного подавления распространения коронавируса, поддержала... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:52

2020-12-09T11:52

2020-12-09T12:13

бавария

в мире

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

ангела меркель

германия

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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что действующих ограничений контактов не хватает для эффективного подавления распространения коронавируса, поддержала рекомендации об их ужесточении, в том числе закрытие магазинов до 10 января.По ее словам, вывод из статистики по COVID-19 на сегодняшний день - "число контактов слишком высоко, их ограничений не хватает". На последнюю фразу ряд депутатов отреагировали неодобрительным гулом, поняв, что канцлер выступает за дальнейшее усиление ограничительных мер. Она заявила, что всерьез восприняла доклад Германской академии естествоиспытателей "Леопольдина", в котором ученые призывают ужесточить ограничительные меры.Решения о закрытии магазинов уже приняли в ряде регионов Германии. Как правило, такая мера оставляет исключение для продуктовых и других магазинов, торгующих предметами повседневного обихода, таких как аптеки, зоомагазины. Меркель также жестко раскритиковала работу традиционных ларьков по продаже глинтвейна. "Это никак не отвечает мерам, которые мы приняли, например, что еду и напитки (из кафе и ресторанов) можно заказывать только на вынос", - заявила Меркель.Продажа глинтвейна уже попала под запрет в Баварии, там запретили продажу алкогольных напитков в общественных местах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588132975.html

бавария

германия

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бавария, в мире, коронавирус covid-19, ангела меркель, германия