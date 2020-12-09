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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/merkel-1588370027.html
Меркель намекнула на новые меры против коронавируса в Германии
Меркель намекнула на новые меры против коронавируса в Германии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что действующих ограничений контактов не хватает для эффективного подавления распространения коронавируса, поддержала... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:52
2020-12-09T12:13
бавария
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ангела меркель
германия
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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что действующих ограничений контактов не хватает для эффективного подавления распространения коронавируса, поддержала рекомендации об их ужесточении, в том числе закрытие магазинов до 10 января.По ее словам, вывод из статистики по COVID-19 на сегодняшний день - "число контактов слишком высоко, их ограничений не хватает". На последнюю фразу ряд депутатов отреагировали неодобрительным гулом, поняв, что канцлер выступает за дальнейшее усиление ограничительных мер. Она заявила, что всерьез восприняла доклад Германской академии естествоиспытателей "Леопольдина", в котором ученые призывают ужесточить ограничительные меры.Решения о закрытии магазинов уже приняли в ряде регионов Германии. Как правило, такая мера оставляет исключение для продуктовых и других магазинов, торгующих предметами повседневного обихода, таких как аптеки, зоомагазины. Меркель также жестко раскритиковала работу традиционных ларьков по продаже глинтвейна. "Это никак не отвечает мерам, которые мы приняли, например, что еду и напитки (из кафе и ресторанов) можно заказывать только на вынос", - заявила Меркель.Продажа глинтвейна уже попала под запрет в Баварии, там запретили продажу алкогольных напитков в общественных местах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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бавария, в мире, коронавирус covid-19, ангела меркель, германия

Меркель намекнула на новые меры против коронавируса в Германии

11:52 09.12.2020 (обновлено: 12:13 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что действующих ограничений контактов не хватает для эффективного подавления распространения коронавируса, поддержала рекомендации об их ужесточении, в том числе закрытие магазинов до 10 января.
"Преодоления тренда (роста числа новых инфицированных) пока не произошло, заболеваемость находится на очень высоком уровне, еще более тревожащими являются число людей, которым необходима интенсивная терапия, и число летальных случаев", - заявила Меркель, выступая в бундестаге в среду.
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По ее словам, вывод из статистики по COVID-19 на сегодняшний день - "число контактов слишком высоко, их ограничений не хватает". На последнюю фразу ряд депутатов отреагировали неодобрительным гулом, поняв, что канцлер выступает за дальнейшее усиление ограничительных мер. Она заявила, что всерьез восприняла доклад Германской академии естествоиспытателей "Леопольдина", в котором ученые призывают ужесточить ограничительные меры.
"По моему мнению, эти рекомендации правильные - закрытие магазинов, снижать число встречающихся людей до минимума. Мы приняли решение, что рождественские праздники возможны, но я призываю всех быть осторожными, также я считаю размещение в отелях туристов неправильным, потому что это позволяет совершать поездки, которые не являются необходимыми. Также считаю правильным оставить закрытыми школы в это время, до 10 января, путем продления каникул или через дистанционное обучение", - заявила канцлер.
Решения о закрытии магазинов уже приняли в ряде регионов Германии. Как правило, такая мера оставляет исключение для продуктовых и других магазинов, торгующих предметами повседневного обихода, таких как аптеки, зоомагазины. Меркель также жестко раскритиковала работу традиционных ларьков по продаже глинтвейна. "Это никак не отвечает мерам, которые мы приняли, например, что еду и напитки (из кафе и ресторанов) можно заказывать только на вынос", - заявила Меркель.
Продажа глинтвейна уже попала под запрет в Баварии, там запретили продажу алкогольных напитков в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаБаварияВ миреКоронавирус COVID-19Ангела МеркельГермания
 
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