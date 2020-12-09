https://ria.ru/20201209/maski-1588514610.html

В Ивановской области ужесточили требования к ношению масок

В Ивановской области ужесточили требования к ношению масок

Власти Ивановской области ужесточили требования к ношению масок, которые должны плотно прилегать к лицу, закрывая органы дыхания, сообщает в среду правительство РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T22:45

2020-12-09T22:45

2020-12-09T22:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ивановская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Власти Ивановской области ужесточили требования к ношению масок, которые должны плотно прилегать к лицу, закрывая органы дыхания, сообщает в среду правительство региона.В Ивановской области масочный режим действует с начала пандемии, а с 19 октября власти ввели всеобщий масочный режим. Согласно ему, жители региона обязаны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и рук в общественном транспорте, включая такси, нежилых зданиях, подъездах жилых домов, на улице при контакте с другими людьми."Новыми поправками в указе уточнены правила использования масок: граждане должны носить средства защиты органов дыхания таким образом, чтобы они плотно прилегали к лицу, закрывали рот и нос", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что действует ряд исключений, при которых разрешено не использовать маску."В частности, ношение маски необязательно в точках общественного питания при приеме пищи, в школьных классах во время уроков, в спортивных учреждениях и фитнес-клубах во время тренировок", - говорится в сообщении. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

ивановская область

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область, общество