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Жена российского футболиста пристыдила "чью-то грязненькую машину"
Жена российского футболиста пристыдила "чью-то грязненькую машину"
Модель и жену футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко уличили в использовании фоторедактора на снимке в Instagram. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T19:50
2020-12-09T19:51
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Модель и жену футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко уличили в использовании фоторедактора на снимке в Instagram.Девушка выложила публикацию, которая сразу привлекла подписчиков из-за неестественно выглядящего автомобиля марки Mercedes."Просто интересно, зачем пририсовывать картинку машины на фото?" — поинтересовались у нее пользователи.В ответ модель призналась, что воспользовалась "наклейкой" в приложении для обработки фото, чтобы скрыть "чью-то грязненькую машину", которая, по ее словам, смотрелась на ее снимке не гармонично.
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дмитрий тарасов, звезды, авто, соцсети, спорт, общество

Жена российского футболиста пристыдила "чью-то грязненькую машину"

19:50 09.12.2020 (обновлено: 19:51 09.12.2020)
 
© @kostenko.94Фотография из Instagram-аккаунта Анастасии Тарасовой
Фотография из Instagram-аккаунта Анастасии Тарасовой - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© @kostenko.94
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Модель и жену футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко уличили в использовании фоторедактора на снимке в Instagram.
Девушка выложила публикацию, которая сразу привлекла подписчиков из-за неестественно выглядящего автомобиля марки Mercedes.
Скриншот комментария из Instagram-аккаунта Анастасии Тарасовой
Скриншот комментария из Instagram-аккаунта Анастасии Тарасовой - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Скриншот комментария из Instagram-аккаунта Анастасии Тарасовой
"Просто интересно, зачем пририсовывать картинку машины на фото?" — поинтересовались у нее пользователи.
В ответ модель призналась, что воспользовалась "наклейкой" в приложении для обработки фото, чтобы скрыть "чью-то грязненькую машину", которая, по ее словам, смотрелась на ее снимке не гармонично.
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