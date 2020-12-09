https://ria.ru/20201209/mashina-1588497041.html

Жена российского футболиста пристыдила "чью-то грязненькую машину"

Жена российского футболиста пристыдила "чью-то грязненькую машину"

Модель и жену футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко уличили в использовании фоторедактора на снимке в Instagram. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T19:50

2020-12-09T19:50

2020-12-09T19:51

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Модель и жену футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко уличили в использовании фоторедактора на снимке в Instagram.Девушка выложила публикацию, которая сразу привлекла подписчиков из-за неестественно выглядящего автомобиля марки Mercedes."Просто интересно, зачем пририсовывать картинку машины на фото?" — поинтересовались у нее пользователи.В ответ модель призналась, что воспользовалась "наклейкой" в приложении для обработки фото, чтобы скрыть "чью-то грязненькую машину", которая, по ее словам, смотрелась на ее снимке не гармонично.

https://rsport.ria.ru/20201109/zhuk-1583752575.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий тарасов, звезды, авто, соцсети, спорт, общество