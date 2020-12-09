https://ria.ru/20201209/luna-1588517671.html

В США завершился отбор астронавтов для полета на Луну

В США завершился отбор астронавтов для полета на Луну

США завершили отбор астронавтов для лунной программы "Артемис", им предстоит совершить полет и высадку на Луну в предстоящие несколько лет, сообщил в среду на... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T23:25

2020-12-09T23:25

2020-12-09T23:25

джим брайденстайн

майк пенс

луна

дональд трамп

марс

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. США завершили отбор астронавтов для лунной программы "Артемис", им предстоит совершить полет и высадку на Луну в предстоящие несколько лет, сообщил в среду на заседании Национального космического совета вице-президент Майк Пенс.В группу подготовки вошли 18 человек, половина из них – женщины. В числе отобранных для подготовки – двое астронавтов, которые сейчас находятся на Международной комической станции (МКС) – Кейт Рубинс и Виктор Гловер. Как уточнил глава НАСА Джим Брайденстайн, класс астронавтов программы "Артемис", которым предстоит совершить полеты на Луну, будет расти.Администрация президента Дональда Трампа поставила задачу возвращения человека на Луну в 2024 году. Планируется, что в числе экипажа обязательно будет женщина. Лунная программа США получила название "Артемис" и, как ожидается, станет эталон на пути начала полетов к Марсу.

https://ria.ru/20201206/luna-1587863063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джим брайденстайн, майк пенс, луна, дональд трамп, марс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, сша