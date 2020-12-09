https://ria.ru/20201209/luna-1588517671.html
В США завершился отбор астронавтов для полета на Луну
В США завершился отбор астронавтов для полета на Луну
США завершили отбор астронавтов для лунной программы "Артемис", им предстоит совершить полет и высадку на Луну в предстоящие несколько лет, сообщил в среду на... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T23:25
2020-12-09T23:25
2020-12-09T23:25
джим брайденстайн
майк пенс
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. США завершили отбор астронавтов для лунной программы "Артемис", им предстоит совершить полет и высадку на Луну в предстоящие несколько лет, сообщил в среду на заседании Национального космического совета вице-президент Майк Пенс.В группу подготовки вошли 18 человек, половина из них – женщины. В числе отобранных для подготовки – двое астронавтов, которые сейчас находятся на Международной комической станции (МКС) – Кейт Рубинс и Виктор Гловер. Как уточнил глава НАСА Джим Брайденстайн, класс астронавтов программы "Артемис", которым предстоит совершить полеты на Луну, будет расти.Администрация президента Дональда Трампа поставила задачу возвращения человека на Луну в 2024 году. Планируется, что в числе экипажа обязательно будет женщина. Лунная программа США получила название "Артемис" и, как ожидается, станет эталон на пути начала полетов к Марсу.
https://ria.ru/20201206/luna-1587863063.html
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джим брайденстайн, майк пенс, луна, дональд трамп, марс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, сша