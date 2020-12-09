https://ria.ru/20201209/loshad-1588410052.html
Шестеро жителей Калмыкии пострадали при столкновении машины с лошадью
Шестеро жителей Калмыкии пострадали при столкновении машины с лошадью
Шестеро жителей Калмыкии пострадали при столкновении легкового автомобиля с лошадью в Волгоградской области, сообщали журналистам в пресс-службе министерства... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:54
2020-12-09T13:54
2020-12-09T13:54
волгоградская область
михайловский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 9 дек – РИА Новости. Шестеро жителей Калмыкии пострадали при столкновении легкового автомобиля с лошадью в Волгоградской области, сообщали журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения республики.По информации ведомства, в Михайловском районе Волгоградской области легковой автомобиль столкнулся с лошадью. По данным минздрава, в машине находились шестеро жителей Калмыкии.Отмечается, что двоих из пострадавших вертолетом санациавции отправили в республиканскую больницу Калмыкии, решается вопрос об эвакуации остальных.
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волгоградская область
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волгоградская область, михайловский район, происшествия