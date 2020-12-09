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Шестеро жителей Калмыкии пострадали при столкновении машины с лошадью
Шестеро жителей Калмыкии пострадали при столкновении машины с лошадью
Шестеро жителей Калмыкии пострадали при столкновении легкового автомобиля с лошадью в Волгоградской области, сообщали журналистам в пресс-службе министерства... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:54
2020-12-09T13:54
волгоградская область
михайловский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 9 дек – РИА Новости. Шестеро жителей Калмыкии пострадали при столкновении легкового автомобиля с лошадью в Волгоградской области, сообщали журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения республики.По информации ведомства, в Михайловском районе Волгоградской области легковой автомобиль столкнулся с лошадью. По данным минздрава, в машине находились шестеро жителей Калмыкии.Отмечается, что двоих из пострадавших вертолетом санациавции отправили в республиканскую больницу Калмыкии, решается вопрос об эвакуации остальных.
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волгоградская область
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волгоградская область, михайловский район, происшествия

Шестеро жителей Калмыкии пострадали при столкновении машины с лошадью

13:54 09.12.2020
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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ВОЛГОГРАД, 9 дек – РИА Новости. Шестеро жителей Калмыкии пострадали при столкновении легкового автомобиля с лошадью в Волгоградской области, сообщали журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
По информации ведомства, в Михайловском районе Волгоградской области легковой автомобиль столкнулся с лошадью. По данным минздрава, в машине находились шестеро жителей Калмыкии.
Последствия ДТП с участием бензовоза и фуры в районе Домодедово - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 12:28
На дороге в "Домодедово" один человек погиб при ДТП с бензовозом
"Ранения разной степени тяжести получили шесть жителей Калмыкии, двое получили серьезные переломы. Все пострадавшие были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение, где им была оказана первая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что двоих из пострадавших вертолетом санациавции отправили в республиканскую больницу Калмыкии, решается вопрос об эвакуации остальных.
 
Волгоградская областьМихайловский районПроисшествия
 
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