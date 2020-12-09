https://ria.ru/20201209/loshad-1588410052.html

Шестеро жителей Калмыкии пострадали при столкновении машины с лошадью

Шестеро жителей Калмыкии пострадали при столкновении машины с лошадью

Шестеро жителей Калмыкии пострадали при столкновении легкового автомобиля с лошадью в Волгоградской области, сообщали журналистам в пресс-службе министерства... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:54

2020-12-09T13:54

2020-12-09T13:54

волгоградская область

михайловский район

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 9 дек – РИА Новости. Шестеро жителей Калмыкии пострадали при столкновении легкового автомобиля с лошадью в Волгоградской области, сообщали журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения республики.По информации ведомства, в Михайловском районе Волгоградской области легковой автомобиль столкнулся с лошадью. По данным минздрава, в машине находились шестеро жителей Калмыкии.Отмечается, что двоих из пострадавших вертолетом санациавции отправили в республиканскую больницу Калмыкии, решается вопрос об эвакуации остальных.

https://ria.ru/20201208/bezovoz-1588183200.html

волгоградская область

михайловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, михайловский район, происшествия