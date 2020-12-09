https://ria.ru/20201209/leningrad-1588254563.html

Группа "Ленинград" выпустила новый клип

Группа "Ленинград" выпустила новый клип

Группа "Ленинград" презентовала музыкальный фильм на новую песню "Миг". РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T00:41

2020-12-09T00:41

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культура

музыка

новости культуры

ленинград

шнур (сергей шнуров)

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Группа "Ленинград" презентовала музыкальный фильм на новую песню "Миг".Действие ролика продолжительностью более девяти минут разворачивается на вечеринке после церемония вручения премии "Сильная женщина". Две гостьи конкурируют за внимание мужчины и для достижения цели используют все средства. Главные роли в фильме исполнили Даша Трегубова, Ольга Голдис, Вика Варлей и Тарас Цимбалюк. Режиссер Леонид Колосовский.Предыдущий клип группы "Ленинград" под названием "I_$uss" вышел в июне 2019 года.

https://ria.ru/20200413/1569989601.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, ленинград, шнур (сергей шнуров)