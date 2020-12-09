https://ria.ru/20201209/leningrad-1588254563.html
Группа "Ленинград" выпустила новый клип
Группа "Ленинград" выпустила новый клип
Группа "Ленинград" презентовала музыкальный фильм на новую песню "Миг". РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T00:41
2020-12-09T00:41
2020-12-09T01:06
культура
музыка
новости культуры
ленинград
шнур (сергей шнуров)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588253564_1131:0:4495:1892_1920x0_80_0_0_993d9fc6b05c163f5ea45a4fa446d6d3.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Группа "Ленинград" презентовала музыкальный фильм на новую песню "Миг".Действие ролика продолжительностью более девяти минут разворачивается на вечеринке после церемония вручения премии "Сильная женщина". Две гостьи конкурируют за внимание мужчины и для достижения цели используют все средства. Главные роли в фильме исполнили Даша Трегубова, Ольга Голдис, Вика Варлей и Тарас Цимбалюк. Режиссер Леонид Колосовский.Предыдущий клип группы "Ленинград" под названием "I_$uss" вышел в июне 2019 года.
https://ria.ru/20200413/1569989601.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588253564_1269:0:3792:1892_1920x0_80_0_0_60112a65a11661e5a822ffc8e06c5fa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, ленинград, шнур (сергей шнуров)