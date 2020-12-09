https://ria.ru/20201209/ledokol-1588323643.html
"Ужасное состояние": NI сравнил ледоколы в США и России
"Ужасное состояние": NI сравнил ледоколы в США и России
Ледокольный флот США "пребывает в ужасном состоянии и его будущее не дает надежду на перемены". Об этом написал публицист Брэндон Уоллс в статье для... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T04:57
2020-12-09T04:57
2020-12-09T04:57
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ледокольный флот США "пребывает в ужасном состоянии и его будущее не дает надежду на перемены". Об этом написал публицист Брэндон Уоллс в статье для американского журнала National Interest.Подчеркивается, что на вооружении американской Береговой охраны стоят два корабля: ледокол Healy, который был вынужден прервать запланированное развертывание в Арктике из-за пожара на борту в середине августа, и последний оставшийся на ходу ледокол "Полярная звезда", введенный в эксплуатацию в 1970-х годах.Публицист считает, что США не справляются с реализацией плана по замене устаревших кораблей и расширению ледокольного флота, в частности из-за проблем с финансированием.Автор также утверждает и о других проблемах плана. Так, пишет он, у всех ледоколов будут дизель-электрические силовые установки, в то время как в российском флоте используются по большей части ядерные конструкции. Размещение такого оборудование на кораблях для столь развитой экономической державы как Соединенные Штаты вызывает недоумение публициста.Уоллс пришел к выводу, что нынешняя американская стратегия в Арктике лишена дальновидности и амбиций.
https://ria.ru/20201026/ledokol-1581662153.html
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россия, арктика, сша, в мире
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Ледокольный флот США
"пребывает в ужасном состоянии и его будущее не дает надежду на перемены". Об этом написал публицист Брэндон Уоллс в статье для американского журнала National Interest
.
Подчеркивается, что на вооружении американской Береговой охраны стоят два корабля: ледокол Healy, который был вынужден прервать запланированное развертывание в Арктике
из-за пожара на борту в середине августа, и последний оставшийся на ходу ледокол "Полярная звезда", введенный в эксплуатацию в 1970-х годах.
"По сравнению с российским флотом, который насчитает 40 таких судов, Соединенные Штаты значительно уступают по своим возможностям", — отметил Уоллс.
Публицист считает, что США не справляются с реализацией плана по замене устаревших кораблей и расширению ледокольного флота, в частности из-за проблем с финансированием.
"План предусматривает появление лишь трех тяжелых и трех средних судов, что утроит размер нынешнего флота США, однако это все равно бледнеет в сравнении с российским флотом", — утверждает он.
Автор также утверждает и о других проблемах плана. Так, пишет он, у всех ледоколов будут дизель-электрические силовые установки, в то время как в российском флоте используются по большей части ядерные конструкции. Размещение такого оборудование на кораблях для столь развитой экономической державы как Соединенные Штаты вызывает недоумение публициста.
Уоллс пришел к выводу, что нынешняя американская стратегия в Арктике лишена дальновидности и амбиций.