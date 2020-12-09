https://ria.ru/20201209/krym-1588407891.html

Кремль не знает об идее привлечь Маска к решению проблем с водой в Крыму

Кремль не знает об идее привлечь Маска к решению проблем с водой в Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с инициативой депутата Госдумы Натальи Поклонской привлечь главу компании SpaceX Илона... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:46

2020-12-09T13:46

2020-12-09T13:46

илон маск

наталья поклонская

госдума рф

spacex

дмитрий песков

республика крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152952/86/1529528665_0:264:3714:2353_1920x0_80_0_0_bd894c35e3de3702775d86866c352b18.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с инициативой депутата Госдумы Натальи Поклонской привлечь главу компании SpaceX Илона Маска к решению проблемы снабжения Крыма питьевой водой.Ранее зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская пригласила Маска переехать жить в Крым и попробовать решить проблему нехватки воды. Об этом она написала в своем Telegram-канале."Я, честно говоря, не знаком с этой инициативой, с этим предложением", - заявил Песков журналистам.По его словам, власти РФ делают все возможное, чтобы минимизировать последствия дефицита питьевой воды в Крыму, хотя пока он еще ощущается."А что касается Илона Маска, то я, честно говоря, не знаю о его специализации в решении проблем воды", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20201207/voda-1587982738.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, наталья поклонская, госдума рф, spacex, дмитрий песков, республика крым, общество