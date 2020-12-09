https://ria.ru/20201209/krym-1588407891.html
Кремль не знает об идее привлечь Маска к решению проблем с водой в Крыму
Кремль не знает об идее привлечь Маска к решению проблем с водой в Крыму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с инициативой депутата Госдумы Натальи Поклонской привлечь главу компании SpaceX Илона... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:46
2020-12-09T13:46
2020-12-09T13:46
илон маск
наталья поклонская
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spacex
дмитрий песков
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общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с инициативой депутата Госдумы Натальи Поклонской привлечь главу компании SpaceX Илона Маска к решению проблемы снабжения Крыма питьевой водой.Ранее зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская пригласила Маска переехать жить в Крым и попробовать решить проблему нехватки воды. Об этом она написала в своем Telegram-канале."Я, честно говоря, не знаком с этой инициативой, с этим предложением", - заявил Песков журналистам.По его словам, власти РФ делают все возможное, чтобы минимизировать последствия дефицита питьевой воды в Крыму, хотя пока он еще ощущается."А что касается Илона Маска, то я, честно говоря, не знаю о его специализации в решении проблем воды", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20201207/voda-1587982738.html
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илон маск, наталья поклонская, госдума рф, spacex, дмитрий песков, республика крым, общество