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Кремль не знает об идее привлечь Маска к решению проблем с водой в Крыму
Кремль не знает об идее привлечь Маска к решению проблем с водой в Крыму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с инициативой депутата Госдумы Натальи Поклонской привлечь главу компании SpaceX Илона... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:46
2020-12-09T13:46
илон маск
наталья поклонская
госдума рф
spacex
дмитрий песков
республика крым
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с инициативой депутата Госдумы Натальи Поклонской привлечь главу компании SpaceX Илона Маска к решению проблемы снабжения Крыма питьевой водой.Ранее зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская пригласила Маска переехать жить в Крым и попробовать решить проблему нехватки воды. Об этом она написала в своем Telegram-канале."Я, честно говоря, не знаком с этой инициативой, с этим предложением", - заявил Песков журналистам.По его словам, власти РФ делают все возможное, чтобы минимизировать последствия дефицита питьевой воды в Крыму, хотя пока он еще ощущается."А что касается Илона Маска, то я, честно говоря, не знаю о его специализации в решении проблем воды", - добавил представитель Кремля.
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илон маск, наталья поклонская, госдума рф, spacex, дмитрий песков, республика крым, общество

Кремль не знает об идее привлечь Маска к решению проблем с водой в Крыму

13:46 09.12.2020
 
© AP Photo / Chris CarlsonИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / Chris Carlson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с инициативой депутата Госдумы Натальи Поклонской привлечь главу компании SpaceX Илона Маска к решению проблемы снабжения Крыма питьевой водой.
Ранее зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская пригласила Маска переехать жить в Крым и попробовать решить проблему нехватки воды. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
"Я, честно говоря, не знаком с этой инициативой, с этим предложением", - заявил Песков журналистам.
По его словам, власти РФ делают все возможное, чтобы минимизировать последствия дефицита питьевой воды в Крыму, хотя пока он еще ощущается.
"А что касается Илона Маска, то я, честно говоря, не знаю о его специализации в решении проблем воды", - добавил представитель Кремля.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 11:30
Глава Крыма поручил регионам подготовить план на случай дефицита воды
 
Илон МаскНаталья ПоклонскаяГосдума РФSpaceXДмитрий ПесковРеспублика КрымОбщество
 
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