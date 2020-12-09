В Кремле прокомментировали резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму
13:17 09.12.2020 (обновлено: 13:19 09.12.2020)
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН, отметив, что Крым - суверенная территория РФ, где Россия вольна делать все для обеспечения собственной безопасности.
"В данном случае речь идет о суверенной территории Российской Федерации, на которой Российская Федерация в рамках международного права и в рамках международных обязательств вольна делать все, что необходимо для обеспечения собственной безопасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли президент РФ Владимир Путин принимать во внимание резолюцию Генассамблеи ООН о проблемах "милитаризации" Крыма, Севастополя, районов Черного и Азовского морей при дальнейших действиях РФ в Черном и Азовском морях, а также в Крыму.
Он добавил, что в данном случае первоочередная задача и главный приоритет - это обеспечение безопасности РФ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
8 декабря, 03:57Шведский бизнесмен заявил, что Крым "никогда не был украинским"