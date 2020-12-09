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В Кремле прокомментировали резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму
В Кремле прокомментировали резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН, отметив, что Крым - суверенная территория РФ, где Россия вольна делать РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:17
2020-12-09T13:19
владимир путин
севастополь
россия
генеральная ассамблея оон
дмитрий песков
республика крым
оон
украина
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН, отметив, что Крым - суверенная территория РФ, где Россия вольна делать все для обеспечения собственной безопасности."В данном случае речь идет о суверенной территории Российской Федерации, на которой Российская Федерация в рамках международного права и в рамках международных обязательств вольна делать все, что необходимо для обеспечения собственной безопасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли президент РФ Владимир Путин принимать во внимание резолюцию Генассамблеи ООН о проблемах "милитаризации" Крыма, Севастополя, районов Черного и Азовского морей при дальнейших действиях РФ в Черном и Азовском морях, а также в Крыму.Он добавил, что в данном случае первоочередная задача и главный приоритет - это обеспечение безопасности РФ.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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севастополь
россия
республика крым
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владимир путин, севастополь, россия, генеральная ассамблея оон, дмитрий песков, республика крым, оон, украина, в мире

В Кремле прокомментировали резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

13:17 09.12.2020 (обновлено: 13:19 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН, отметив, что Крым - суверенная территория РФ, где Россия вольна делать все для обеспечения собственной безопасности.
"В данном случае речь идет о суверенной территории Российской Федерации, на которой Российская Федерация в рамках международного права и в рамках международных обязательств вольна делать все, что необходимо для обеспечения собственной безопасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли президент РФ Владимир Путин принимать во внимание резолюцию Генассамблеи ООН о проблемах "милитаризации" Крыма, Севастополя, районов Черного и Азовского морей при дальнейших действиях РФ в Черном и Азовском морях, а также в Крыму.
Он добавил, что в данном случае первоочередная задача и главный приоритет - это обеспечение безопасности РФ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Владимир ПутинСевастопольРоссияГенеральная Ассамблея ООНДмитрий ПесковРеспублика КрымООНУкраинаВ мире
 
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