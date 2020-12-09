https://ria.ru/20201209/krym-1588340926.html

Роспотребнадзор назвал основные места заражения коронавирусом в Крыму

Роспотребнадзор назвал основные места заражения коронавирусом в Крыму

Главный государственный санитарный врач Крыма, глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская не исключила ужесточения противоэпидемических РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T09:54

2020-12-09T09:54

2020-12-09T10:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

волгоградская область

республика крым

краснодарский край

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Главный государственный санитарный врач Крыма, глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская не исключила ужесточения противоэпидемических мер на полуострове в случае ухудшения ситуации.Она отметила, что по темпам прироста заболеваемости коронавируса Крым вышел на четвертое место в стране. По Южному федеральному округу за последние две недели Крым опережает Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области по среднесуточному уровню заболеваемости COVID-19, сказала она.Общественный транспорт, места общепита, супермаркеты и места отдыха являются основными местами заражения коронавирусной инфекцией в Крыму, сообщила Наталья Пеньковская.За последние сутки в Крыму выявлено 278 случаев коронавируса – максимальное число с начала эпидемии. Общее число случаев приблизилось к 18 тысячам, выздоровело 13,5 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579882397.html

волгоградская область

республика крым

краснодарский край

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), волгоградская область, республика крым, краснодарский край, общество