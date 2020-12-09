Роспотребнадзор назвал основные места заражения коронавирусом в Крыму
09:54 09.12.2020 (обновлено: 10:25 09.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВид на район "Профессорский уголок" города Алушта на закате
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Главный государственный санитарный врач Крыма, глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская не исключила ужесточения противоэпидемических мер на полуострове в случае ухудшения ситуации.
"Как бы это ни звучало непопулярно, но, если ситуация не будет меняться (к лучшему - ред.), мной, как главным государственным санитарным врачом республики, будут предложены определенные ограничительные мероприятия на уровне республики", - сказала Пеньковская в ходе штаба по коронавирусу в среду.
Она отметила, что по темпам прироста заболеваемости коронавируса Крым вышел на четвертое место в стране. По Южному федеральному округу за последние две недели Крым опережает Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области по среднесуточному уровню заболеваемости COVID-19, сказала она.
Общественный транспорт, места общепита, супермаркеты и места отдыха являются основными местами заражения коронавирусной инфекцией в Крыму, сообщила Наталья Пеньковская.
"Основные места заражения – это места массового скопления. Это общественный транспорт, места общественного питания и торговли, супермаркеты, и, к сожалению, в последние время стали появляться средства размещения", - сказала Пеньковская в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
За последние сутки в Крыму выявлено 278 случаев коронавируса – максимальное число с начала эпидемии. Общее число случаев приблизилось к 18 тысячам, выздоровело 13,5 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф