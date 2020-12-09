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Роспотребнадзор назвал основные места заражения коронавирусом в Крыму
Роспотребнадзор назвал основные места заражения коронавирусом в Крыму
Главный государственный санитарный врач Крыма, глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская не исключила ужесточения противоэпидемических РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T09:54
2020-12-09T10:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
волгоградская область
республика крым
краснодарский край
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Главный государственный санитарный врач Крыма, глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская не исключила ужесточения противоэпидемических мер на полуострове в случае ухудшения ситуации.Она отметила, что по темпам прироста заболеваемости коронавируса Крым вышел на четвертое место в стране. По Южному федеральному округу за последние две недели Крым опережает Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области по среднесуточному уровню заболеваемости COVID-19, сказала она.Общественный транспорт, места общепита, супермаркеты и места отдыха являются основными местами заражения коронавирусной инфекцией в Крыму, сообщила Наталья Пеньковская.За последние сутки в Крыму выявлено 278 случаев коронавируса – максимальное число с начала эпидемии. Общее число случаев приблизилось к 18 тысячам, выздоровело 13,5 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), волгоградская область, республика крым, краснодарский край, общество

Роспотребнадзор назвал основные места заражения коронавирусом в Крыму

09:54 09.12.2020 (обновлено: 10:25 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВид на район "Профессорский уголок" города Алушта на закате
Вид на район Профессорский уголок города Алушта на закате - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Главный государственный санитарный врач Крыма, глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская не исключила ужесточения противоэпидемических мер на полуострове в случае ухудшения ситуации.
"Как бы это ни звучало непопулярно, но, если ситуация не будет меняться (к лучшему - ред.), мной, как главным государственным санитарным врачом республики, будут предложены определенные ограничительные мероприятия на уровне республики", - сказала Пеньковская в ходе штаба по коронавирусу в среду.
Она отметила, что по темпам прироста заболеваемости коронавируса Крым вышел на четвертое место в стране. По Южному федеральному округу за последние две недели Крым опережает Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области по среднесуточному уровню заболеваемости COVID-19, сказала она.
Общественный транспорт, места общепита, супермаркеты и места отдыха являются основными местами заражения коронавирусной инфекцией в Крыму, сообщила Наталья Пеньковская.
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"Основные места заражения – это места массового скопления. Это общественный транспорт, места общественного питания и торговли, супермаркеты, и, к сожалению, в последние время стали появляться средства размещения", - сказала Пеньковская в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
За последние сутки в Крыму выявлено 278 случаев коронавируса – максимальное число с начала эпидемии. Общее число случаев приблизилось к 18 тысячам, выздоровело 13,5 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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