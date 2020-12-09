https://ria.ru/20201209/krid-1588383570.html
Нюша и Егор Крид сыграли свадьбу в клипе Mr. & Mrs. Smith
Нюша и Егор Крид сыграли свадьбу в клипе Mr. & Mrs. Smith
Егор Крид и Нюша (Анна Шурочкина) представили на YouTube клип на совместный трек Mr. & Mrs. Smith из последнего альбома музыканта "58", выпущенного в апреле. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:36
2020-12-09T13:36
2020-12-09T13:36
шоубиз
музыка
новости культуры
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егор крид
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youtube
нюша шурочкина (анна шурочкина)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Егор Крид и Нюша (Анна Шурочкина) представили на YouTube клип на совместный трек Mr. & Mrs. Smith из последнего альбома музыканта "58", выпущенного в апреле. "Наконец-то узнаете, что было на том самом диске и была ли у нас свадьба? Ответит ли клип на какие-то вопросы или после просмотра их станет только больше?" — говорится в описании ролика. Через несколько лет после расставания Нюша и Крид приходят в секретное агентство "по прогнозированию судеб", чтобы узнать, как могла сложиться их жизнь, если бы несколько лет назад они поступили иначе — остались вместе. Героев подключают к специальному аппарату, благодаря чему они оказываются в прошлом."Этот дуэт, этот клип — послание всем "бывшим". Очень важно отпускать прошлое. Вы прощаете не партнера в прошлом, вы прощаете и освобождаете себя. И от этого зависит ваше будущее. Ваш ресурс в будущем. Самое важное — быть счастливым. Цените моменты счастья в прошлом и настоящем", — написала Нюша в инстаграме. В комментариях поклонники написали, что видео, созданное Александром Романовым, получилось чувственным и трогательным: "Когда только появились кадры, где у них свадьба, я заплакала", — поделилась впечатлениями Varvara Suhomlinova; "Буду немногословна: я рыдаю, рыдала и буду рыдать. Все!" — заявила Виктория Кузнецова.Нюша и Егор Крид начали тайно встречаться в 2014 году, но через два года они расстались. По словам музыканта, инициатором стала певица, которая заявила, что больше его не любит. В 2017 году стало известно, что Анна Шурочкина вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. В 2018 году у них родилась дочь. Девочку назвали необычным именем Симба.
https://ria.ru/20200519/1571627123.html
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музыка, новости культуры, знаменитости, егор крид, звезды, youtube, нюша шурочкина (анна шурочкина)
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Егор Крид и Нюша (Анна Шурочкина) представили на YouTube клип на совместный трек Mr. & Mrs. Smith из последнего альбома музыканта "58", выпущенного в апреле.
"Наконец-то узнаете, что было на том самом диске и была ли у нас свадьба? Ответит ли клип на какие-то вопросы или после просмотра их станет только больше?" — говорится в описании ролика.
Через несколько лет после расставания Нюша и Крид приходят в секретное агентство "по прогнозированию судеб", чтобы узнать, как могла сложиться их жизнь, если бы несколько лет назад они поступили иначе — остались вместе.
Героев подключают к специальному аппарату, благодаря чему они оказываются в прошлом.
"Этот дуэт, этот клип — послание всем "бывшим". Очень важно отпускать прошлое. Вы прощаете не партнера в прошлом, вы прощаете и освобождаете себя. И от этого зависит ваше будущее. Ваш ресурс в будущем. Самое важное — быть счастливым. Цените моменты счастья в прошлом и настоящем", — написала
Нюша в инстаграме.
В комментариях поклонники написали, что видео, созданное Александром Романовым, получилось чувственным и трогательным: "Когда только появились кадры, где у них свадьба, я заплакала", — поделилась впечатлениями Varvara Suhomlinova; "Буду немногословна: я рыдаю, рыдала и буду рыдать. Все!" — заявила Виктория Кузнецова.
Нюша и Егор Крид начали тайно встречаться в 2014 году, но через два года они расстались. По словам музыканта, инициатором стала певица, которая заявила, что больше его не любит. В 2017 году стало известно, что Анна Шурочкина вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. В 2018 году у них родилась дочь. Девочку назвали необычным именем Симба.