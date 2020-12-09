"Бизнесмен" с сайта знакомств украл у пенсионерки девять миллионов рублей
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пенсионерка из Москвы обеднела на 9 миллионов рублей после знакомства в интернете с "бизнесменом", на проверку оказавшимся вором с богатым криминальным прошлым, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В полицию обратилась 70-летняя женщина, сообщившая, что у нее похитили драгоценности и деньги, ущерб составил 9 миллионов рублей. Как выяснили оперативники, летом этого года она на сайте знакомств познакомилась с мужчиной, представившимся бизнесменом. После длительной переписки дама пригласила его в гости, он приходил к ней еще, но как-то раз спровоцировал конфликт, ушел и перестал выходить на связь. Позднее хозяйка квартиры поняла, что мужчина ее обокрал. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("кража").
"В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили компактную видеокамеру, которая была спрятана в мягкую игрушку. С ее помощью аферист наблюдал за потерпевшей и узнал, где она хранит ценные вещи и деньги. Сотрудники московского уголовного розыска установили, что подозреваемый ранее был известен в криминальных кругах по прозвищу Басмач. Чтобы скрыть свое прошлое, он использовал поддельные документы и представлялся чужим именем", - сказала Волк.
После инсценированной ссоры мужчина уехал в Волжск, где позднее и был задержан полицией и доставлен для проведения следственных действий в Москву. Часть похищенного удалось обнаружить у него по месту жительства.
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