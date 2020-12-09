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"Бизнесмен" с сайта знакомств украл у пенсионерки девять миллионов рублей
"Бизнесмен" с сайта знакомств украл у пенсионерки девять миллионов рублей
Пенсионерка из Москвы обеднела на 9 миллионов рублей после знакомства в интернете с "бизнесменом", на проверку оказавшимся вором с богатым криминальным прошлым, РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:08
2020-12-09T11:08
ирина волк
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пенсионерка из Москвы обеднела на 9 миллионов рублей после знакомства в интернете с "бизнесменом", на проверку оказавшимся вором с богатым криминальным прошлым, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В полицию обратилась 70-летняя женщина, сообщившая, что у нее похитили драгоценности и деньги, ущерб составил 9 миллионов рублей. Как выяснили оперативники, летом этого года она на сайте знакомств познакомилась с мужчиной, представившимся бизнесменом. После длительной переписки дама пригласила его в гости, он приходил к ней еще, но как-то раз спровоцировал конфликт, ушел и перестал выходить на связь. Позднее хозяйка квартиры поняла, что мужчина ее обокрал. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("кража").После инсценированной ссоры мужчина уехал в Волжск, где позднее и был задержан полицией и доставлен для проведения следственных действий в Москву. Часть похищенного удалось обнаружить у него по месту жительства.
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ирина волк, москва, происшествия

"Бизнесмен" с сайта знакомств украл у пенсионерки девять миллионов рублей

11:08 09.12.2020
 
CC0 / Skitterphoto / Офисный работник
Офисный работник - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
CC0 / Skitterphoto /
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пенсионерка из Москвы обеднела на 9 миллионов рублей после знакомства в интернете с "бизнесменом", на проверку оказавшимся вором с богатым криминальным прошлым, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В полицию обратилась 70-летняя женщина, сообщившая, что у нее похитили драгоценности и деньги, ущерб составил 9 миллионов рублей. Как выяснили оперативники, летом этого года она на сайте знакомств познакомилась с мужчиной, представившимся бизнесменом. После длительной переписки дама пригласила его в гости, он приходил к ней еще, но как-то раз спровоцировал конфликт, ушел и перестал выходить на связь. Позднее хозяйка квартиры поняла, что мужчина ее обокрал. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("кража").

"В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили компактную видеокамеру, которая была спрятана в мягкую игрушку. С ее помощью аферист наблюдал за потерпевшей и узнал, где она хранит ценные вещи и деньги. Сотрудники московского уголовного розыска установили, что подозреваемый ранее был известен в криминальных кругах по прозвищу Басмач. Чтобы скрыть свое прошлое, он использовал поддельные документы и представлялся чужим именем", - сказала Волк.

После инсценированной ссоры мужчина уехал в Волжск, где позднее и был задержан полицией и доставлен для проведения следственных действий в Москву. Часть похищенного удалось обнаружить у него по месту жительства.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 08:19
У пенсионерки в Москве украли сто тысяч долларов
 
Ирина ВолкМоскваПроисшествия
 
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