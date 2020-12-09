https://ria.ru/20201209/krazha-1588356687.html

"Бизнесмен" с сайта знакомств украл у пенсионерки девять миллионов рублей

"Бизнесмен" с сайта знакомств украл у пенсионерки девять миллионов рублей

Пенсионерка из Москвы обеднела на 9 миллионов рублей после знакомства в интернете с "бизнесменом", на проверку оказавшимся вором с богатым криминальным прошлым, РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:08

2020-12-09T11:08

2020-12-09T11:08

ирина волк

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пенсионерка из Москвы обеднела на 9 миллионов рублей после знакомства в интернете с "бизнесменом", на проверку оказавшимся вором с богатым криминальным прошлым, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В полицию обратилась 70-летняя женщина, сообщившая, что у нее похитили драгоценности и деньги, ущерб составил 9 миллионов рублей. Как выяснили оперативники, летом этого года она на сайте знакомств познакомилась с мужчиной, представившимся бизнесменом. После длительной переписки дама пригласила его в гости, он приходил к ней еще, но как-то раз спровоцировал конфликт, ушел и перестал выходить на связь. Позднее хозяйка квартиры поняла, что мужчина ее обокрал. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("кража").После инсценированной ссоры мужчина уехал в Волжск, где позднее и был задержан полицией и доставлен для проведения следственных действий в Москву. Часть похищенного удалось обнаружить у него по месту жительства.

https://ria.ru/20200804/1575333622.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, москва, происшествия