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В США заявили, что знают все о действиях России в космосе
В США заявили, что знают все о действиях России в космосе
США знают досконально все, что Россия делает на орбите, заверил в среду замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T22:59
2020-12-09T22:59
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вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. США знают досконально все, что Россия делает на орбите, заверил в среду замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.Трансляция велась на сайте НАСА.Директор национальной разведки Джон Рэтклифф на том же заседании назвал действия России в космосе безответственными, обвинив Москву в провокационном поведении и размещении оружия в космосе.Россия неоднократно отвергала подобные обвинения. МИД РФ заявлял, что действия России в космосе не имеют конфронтационной направленности, не создают помех или трудностей для функционирования космических аппаратов других государств.
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джон хайтен, вооруженные силы сша, космос - риа наука, наса, сша

В США заявили, что знают все о действиях России в космосе

22:59 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУстановка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз-МС-04" на Гагаринский старт космодрома "Байконур"
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз-МС-04 на Гагаринский старт космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. США знают досконально все, что Россия делает на орбите, заверил в среду замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

"Вы слышали, как вице-президент и директор национальной разведки говорили о российской угрозе, за которой мы следим очень внимательно… с использованием наших спутников слежения, спутников слежения разведсообщества. Мы точно знаем, что происходит, и мы точно знаем, что они делают", - сказал он на заседании Национального космического совета.

Трансляция велась на сайте НАСА.
Директор национальной разведки Джон Рэтклифф на том же заседании назвал действия России в космосе безответственными, обвинив Москву в провокационном поведении и размещении оружия в космосе.
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Россия неоднократно отвергала подобные обвинения. МИД РФ заявлял, что действия России в космосе не имеют конфронтационной направленности, не создают помех или трудностей для функционирования космических аппаратов других государств.
 
Джон ХайтенВооруженные силы СШАКосмос - РИА НаукаНАСАСША
 
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