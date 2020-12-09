https://ria.ru/20201209/kosmos-1588515581.html
В США заявили, что знают все о действиях России в космосе
В США заявили, что знают все о действиях России в космосе
США знают досконально все, что Россия делает на орбите, заверил в среду замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T22:59
2020-12-09T22:59
2020-12-09T22:59
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ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. США знают досконально все, что Россия делает на орбите, заверил в среду замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.Трансляция велась на сайте НАСА.Директор национальной разведки Джон Рэтклифф на том же заседании назвал действия России в космосе безответственными, обвинив Москву в провокационном поведении и размещении оружия в космосе.Россия неоднократно отвергала подобные обвинения. МИД РФ заявлял, что действия России в космосе не имеют конфронтационной направленности, не создают помех или трудностей для функционирования космических аппаратов других государств.
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джон хайтен, вооруженные силы сша, космос - риа наука, наса, сша