https://ria.ru/20201209/kosmos-1588515581.html

В США заявили, что знают все о действиях России в космосе

В США заявили, что знают все о действиях России в космосе

США знают досконально все, что Россия делает на орбите, заверил в среду замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T22:59

2020-12-09T22:59

2020-12-09T22:59

джон хайтен

вооруженные силы сша

космос - риа наука

наса

сша

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ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. США знают досконально все, что Россия делает на орбите, заверил в среду замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.Трансляция велась на сайте НАСА.Директор национальной разведки Джон Рэтклифф на том же заседании назвал действия России в космосе безответственными, обвинив Москву в провокационном поведении и размещении оружия в космосе.Россия неоднократно отвергала подобные обвинения. МИД РФ заявлял, что действия России в космосе не имеют конфронтационной направленности, не создают помех или трудностей для функционирования космических аппаратов других государств.

https://ria.ru/20201209/gonka-1588508973.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джон хайтен, вооруженные силы сша, космос - риа наука, наса, сша