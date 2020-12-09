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В ЦПК рассказали о генетическом методе отбора космонавтов
В ЦПК рассказали о генетическом методе отбора космонавтов
Космонавтов, которые отправятся к планетам Солнечной системы, могут начать отбирать с помощью ДНК-диагностики, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T23:35
2020-12-09T23:36
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Космонавтов, которые отправятся к планетам Солнечной системы, могут начать отбирать с помощью ДНК-диагностики, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов (ЦПК)."На предстоящем этапе развития пилотируемой космонавтики, связанном с полетами на планеты Солнечной системы, могут быть начаты исследования по определению возможности использования методов ДНК-диагностики для отбора космонавтов", - говорится в свежем номере журнала "Пилотируемые полеты в космос", выпускаемом ЦПК.Отмечается, что ДНК-диагностика позволит, в частности, определять генетическую предрасположенность к развитию заболеваний, которые могут проявиться в результате комплексного воздействия неблагоприятных факторов длительных и сверхдлительных космических полетов, таких как радиация, невесомость, изоляция, удаленность от Земли и деятельность на поверхности других планет.В то же время, по словам специалистов ЦПК, при внедрении генетических методов в практику отбора космонавтов необходимо учитывать ограничения законодательства и биоэтические нормы. В качестве примера приводится политика НАСА, которая запрещает использовать генетическую информацию для принятия решений по отбору, подготовке и подбору астронавтов в экипаж."Несмотря на возможные существующие и будущие ограничения, исследования возможности использования генетических показателей в практике отбора и медицинского обеспечения космического полета должны продолжаться, так как конечной их целью является обеспечение безопасности полета и сохранение здоровья членов космических экипажей", - говорится в журнале.В 1968-1972 годах девять американских кораблей "Аполлон" слетали к Луне. Длительность полетов составляла от 6 до 12 суток. При этом в шести миссиях астронавты высаживались на поверхность Луны, всего на ней побывали 12 человек. В 2023 году США планируют облететь Луну на корабле Orion с экипажем, продолжительность миссии – 10 суток. В 2024 году намечается месячный полет Orion с высадкой двух астронавтов на Луну и их пребыванием на поверхности в течение 7 дней.В 2029 году Россия предполагает запустить к Луне корабль "Орел" с экипажем, а в 2030 году осуществить там высадку космонавтов.
https://ria.ru/20201209/luna-1588517671.html
https://ria.ru/20201125/5-100-1586105612.html
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земля, луна, центр подготовки космонавтов, космос - риа наука, наса, сша

В ЦПК рассказали о генетическом методе отбора космонавтов

23:35 09.12.2020 (обновлено: 23:36 09.12.2020)
 
© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКосмонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Космонавтов, которые отправятся к планетам Солнечной системы, могут начать отбирать с помощью ДНК-диагностики, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов (ЦПК).
"На предстоящем этапе развития пилотируемой космонавтики, связанном с полетами на планеты Солнечной системы, могут быть начаты исследования по определению возможности использования методов ДНК-диагностики для отбора космонавтов", - говорится в свежем номере журнала "Пилотируемые полеты в космос", выпускаемом ЦПК.
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Отмечается, что ДНК-диагностика позволит, в частности, определять генетическую предрасположенность к развитию заболеваний, которые могут проявиться в результате комплексного воздействия неблагоприятных факторов длительных и сверхдлительных космических полетов, таких как радиация, невесомость, изоляция, удаленность от Земли и деятельность на поверхности других планет.
В то же время, по словам специалистов ЦПК, при внедрении генетических методов в практику отбора космонавтов необходимо учитывать ограничения законодательства и биоэтические нормы. В качестве примера приводится политика НАСА, которая запрещает использовать генетическую информацию для принятия решений по отбору, подготовке и подбору астронавтов в экипаж.
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"Несмотря на возможные существующие и будущие ограничения, исследования возможности использования генетических показателей в практике отбора и медицинского обеспечения космического полета должны продолжаться, так как конечной их целью является обеспечение безопасности полета и сохранение здоровья членов космических экипажей", - говорится в журнале.
В 1968-1972 годах девять американских кораблей "Аполлон" слетали к Луне. Длительность полетов составляла от 6 до 12 суток. При этом в шести миссиях астронавты высаживались на поверхность Луны, всего на ней побывали 12 человек. В 2023 году США планируют облететь Луну на корабле Orion с экипажем, продолжительность миссии – 10 суток. В 2024 году намечается месячный полет Orion с высадкой двух астронавтов на Луну и их пребыванием на поверхности в течение 7 дней.
В 2029 году Россия предполагает запустить к Луне корабль "Орел" с экипажем, а в 2030 году осуществить там высадку космонавтов.
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