https://ria.ru/20201209/kosmonavt-1588518481.html

В ЦПК рассказали о генетическом методе отбора космонавтов

В ЦПК рассказали о генетическом методе отбора космонавтов

Космонавтов, которые отправятся к планетам Солнечной системы, могут начать отбирать с помощью ДНК-диагностики, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T23:35

2020-12-09T23:35

2020-12-09T23:36

земля

луна

центр подготовки космонавтов

космос - риа наука

наса

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586462797_0:74:2730:1610_1920x0_80_0_0_dc0d18ea3663942be3e39b0f1bc53b34.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Космонавтов, которые отправятся к планетам Солнечной системы, могут начать отбирать с помощью ДНК-диагностики, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов (ЦПК)."На предстоящем этапе развития пилотируемой космонавтики, связанном с полетами на планеты Солнечной системы, могут быть начаты исследования по определению возможности использования методов ДНК-диагностики для отбора космонавтов", - говорится в свежем номере журнала "Пилотируемые полеты в космос", выпускаемом ЦПК.Отмечается, что ДНК-диагностика позволит, в частности, определять генетическую предрасположенность к развитию заболеваний, которые могут проявиться в результате комплексного воздействия неблагоприятных факторов длительных и сверхдлительных космических полетов, таких как радиация, невесомость, изоляция, удаленность от Земли и деятельность на поверхности других планет.В то же время, по словам специалистов ЦПК, при внедрении генетических методов в практику отбора космонавтов необходимо учитывать ограничения законодательства и биоэтические нормы. В качестве примера приводится политика НАСА, которая запрещает использовать генетическую информацию для принятия решений по отбору, подготовке и подбору астронавтов в экипаж."Несмотря на возможные существующие и будущие ограничения, исследования возможности использования генетических показателей в практике отбора и медицинского обеспечения космического полета должны продолжаться, так как конечной их целью является обеспечение безопасности полета и сохранение здоровья членов космических экипажей", - говорится в журнале.В 1968-1972 годах девять американских кораблей "Аполлон" слетали к Луне. Длительность полетов составляла от 6 до 12 суток. При этом в шести миссиях астронавты высаживались на поверхность Луны, всего на ней побывали 12 человек. В 2023 году США планируют облететь Луну на корабле Orion с экипажем, продолжительность миссии – 10 суток. В 2024 году намечается месячный полет Orion с высадкой двух астронавтов на Луну и их пребыванием на поверхности в течение 7 дней.В 2029 году Россия предполагает запустить к Луне корабль "Орел" с экипажем, а в 2030 году осуществить там высадку космонавтов.

https://ria.ru/20201209/luna-1588517671.html

https://ria.ru/20201125/5-100-1586105612.html

https://ria.ru/20201005/ekzoplanety-1578211032.html

земля

луна

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, луна, центр подготовки космонавтов, космос - риа наука, наса, сша