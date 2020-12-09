https://ria.ru/20201209/koshki-1588476180.html

Курильский бобтейл: секреты содержания "маленькой рыси"

Курильский бобтейл: секреты содержания "маленькой рыси"

Курильский бобтейл - северный хищник, которого удалось приручить людям. Об особенностях жизни кота с коротким хвостом в домашних условиях – в материале РИА... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:35

2020-12-09T18:35

2020-12-09T18:37

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кошки

домашние животные

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Курильский бобтейл - северный хищник, которого удалось приручить людям. Об особенностях жизни кота с коротким хвостом в домашних условиях – в материале РИА Новости.Описание породы и внешний вид курильского бобтейлаНазвание "bobtail" с английского языка переводится как "куцый (обрезанный) хвост". Именно с таким и рождаются эти животные. Длина хвоста курильского бобтейла обычно варьируется в пределах 3-8 сантиметров, но в некоторых случаях может достигать 13 сантиметров. Это не дефект, а естественно выраженная генетическая черта, породообразующий признак. Форма "хвоста-помпона" всегда уникальна - не повторяется, как и отпечатки пальцев или рисунок радужки глаз.Коты такой породы бывают короткошерстными и полудлинношерстными. Окрас для курильских бобтейлов допустим серый (голубой), черный, рыжий (красный), белый, полосатый, тигровый, двухцветный, черепаховый.- У курильского бобтейла задние лапы немного длиннее передних, поэтому этот домашний питомец обладает исключительной прыгучестью. Строением тела немного напоминают зайцев. У себя дома, на Курилах, их вполне можно застать за ловлей рыбы прямо из реки, - рассказала РИА Новости фелинолог Светлана Панарина.Также из-за разной длины задних и передних лап таких котов часто называют маленькой рысью. Кроме того, это одна из самых крупных разновидностей домашних кошек. У курильского бобтейла сильно развит половой диморфизм - самка весит 4-7 килограммов, самец - 5-9 килограммов. Продолжительность жизни таких котов - 15–20 лет.История происхожденияКурбоб, так называют этих котов сокращенно, - это аборигенная (появившаяся без участия человека в определенных климатических условиях) порода короткохвостой кошки, которая впервые упоминается примерно 200 лет назад. Родиной ее являются острова Курильской гряды.Предки нынешних котов этой породы с давних времен жили рядом с людьми и ценились за мягкий нрав и охотничью сноровку. Коты оберегали островчан от крыс и других вредителей, которые покушались на их запасы. Однако впервые на бобтейлов с Курил как на породу обратили внимание в 1980-х годах. Ученые их изучили и прописали соответствующий стандарт. В результате кошки с "хвостом-помпоном" стали популярны во всем мире.Помимо Курил дикие коты проживают на Камчатке и Дальнем Востоке. От домашних собратьев они ничем особенным не отличаются. Камчатский бобтейл в основном имеет полосатый окрас, дальневосточный бобтейл – более разнообразную цветовую палитру. ХарактерКоты этой породы чистоплотны и педантичны, обладают природным умом, любознательностью и крепким здоровьем. Курильские бобтейлы любят подвижные игры и, несмотря на диковатый и хищный вид, имеют покладистый и миролюбивый нрав, нуждаются в ежедневном общении, хорошо ладят с детьми, могут дружить с другими домашними животными.Часто курильских бобтейлов сравнивают с собаками из-за развитого охранного и охотничьего инстинктов. Из-за последнего они даже лишены специфического запаха. Эта особенность досталась им от предков. Наличие запаха предупреждало бы жертв хищников об их приближении.Также курильский бобтейл, как и многие собаки, сразу выделяет себе вожака, которого будет любить больше всех членов семьи.Отличительная черта короткохвостых котов – "разговорчивость". Их мяуканье часто напоминает птичье чириканье или собачий лай.Уход и содержаниеСодержать кота породы курильский бобтейл несложно. Главное – выделить ему место для времяпрепровождения и игр. Отлично подойдут многофункциональные комплексы с несколькими ярусами, лежанкой, лесенками, туннелями, когтеточкой.Шерсть курильских бобтейлов обладает водоотталкивающим эффектом, а также не спутывается, не скатывается в колтуны. В связи с этим питомцы не требуют частого вычесывания. Достаточно проходить по ним специальной щеткой 1–2 раза в неделю.Купать котов нужно по необходимости, но не чаще одного раза в 3-4 месяца. Раз в 7-10 дней нужно осматривать ушные раковины курильского бобтейла и аккуратно удалять появившиеся загрязнения смоченным в спецрастворе ватным тампоном. Также ежедневно нужно протирать глаза и примерно раз в 10–15 дней укорачивать когти. Зубы нужно чистить хотя бы раз в неделю.Очень важны для курильских бобтейлов моционы на свежем воздухе. Питомца можно выгуливать на поводке в парке или просто на улице. Они отлично переносят снег, мороз или жару, как и их дикие предки.Обучение и дрессировкаПредставители породы кошек с коротким хвостом хорошо обучаются и дрессируются, быстро осваивают команды, приносят игрушки в зубах, прыгают через препятствие. При этом курильские бобтейлы отличаются самодостаточностью и своенравием, потому их нельзя заставить делать что-то силой против их воли.В период полового созревания важно объяснить коту, кто в доме главный, иначе он будет соперничать с хозяином, доминировать.Лучшее время для дрессировки – когда курильский бобтейл слегка голоден. Команды нужно проговаривать четким ровным голосом, вознаграждая успехи питомца лакомством. Лучше не затягивать сеанс обучения более чем на 10 минут, так как кошке быстро надоедают занятия одного типа.Здоровье и болезниИз-за сурового климата на исторической родине курильские бобтейлы имеют крепкое здоровье. Также у них нет предрасположенности к генетическим заболеваниям. Правда, с возрастом у одомашненных котов могут появиться проблемы со зрением и ЖКТ, а также мочекаменная болезнь или нарушение обмена веществ.Для профилактики заболеваний важно проводить своевременную вакцинацию и дегельминтизацию курильского бобтейла. От блох или клещей стоит приобрести специальный ошейник.Если ваша кошка заболела – пропал аппетит, появилась слабость или рвота, нельзя лечить ее самостоятельно, а нужно незамедлительно отвезти к ветеринару.Образ жизни и питаниеВ дикой среде курильские коты живут только группами, стаями. По одиночке они не существуют.Эти животные быстро бегают, высоко и далеко прыгают. Часто лазают по скалистым горам в поисках добычи. У них очень развиты нюх и охотничьи инстинкты.Основу питания дикого курильского бобтейла составляет мелкая дичь, грызуны и рыба. Рацион домашнего кота должен быть максимально приближен к естественному: нежирное сырое мясо (говядина, индюшатина, крольчатина), яйца вареные и сырые, морская рыба, вареные овощи, субпродукты отварные, зерновые каши (геркулес, гречка, ячка). Мясо и рыба должны составлять не менее 2/3 от общего объема потребляемой питомцем пищи. Молочные продукты и картофель давать вовсе не рекомендуется, потому что они плохо усваиваются организмом котов.При натуральном питании важно добавлять в рацион кота породы курильский бобтейл витаминно-минеральные комплексы. А вот готовые профессиональные корма уже содержат в своем составе все необходимые компоненты.Котят курильского бобтейла кормят ее менее 5–6 раз в сутки. Взрослых особей – два раза в сутки - утром и вечером. Порция рассчитывается исходя из 30–35 граммов корма на 1 килограмм веса животного.РазмножениеЗаводчики не рекомендуют давать кошкам приносить потомство чаще 1–2 раз в год. Иначе это может негативно повлиять на здоровье самки и самих котят.Кроме того, таких питомцев нельзя скрещивать с другими породами. Если потомство не планируется, лучше кастрировать или стерилизовать животное.Цена котят курильского бобтейла варьируется от 10 до 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201115/strakhi-1584717686.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/1584319109.html

https://ria.ru/20201111/zhivotnye---ne-tovar-aktivisty-protiv-prodazhi-koshek-i-sobak-v-magazinakh--1584157838.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/panda-1583233982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кошки, домашние животные