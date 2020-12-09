https://ria.ru/20201209/koshka-1588495261.html

Плюшевый аристократ: все о русской голубой кошке

Плюшевый аристократ: все о русской голубой кошке

Русская голубая — это одна из самых популярных короткошерстных пород кошек во всем мире. Об особенностях ухода, характера и воспитания — в материале РИА... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T19:41

2020-12-09T19:41

2020-12-09T19:41

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Русская голубая — это одна из самых популярных короткошерстных пород кошек во всем мире. Об особенностях ухода, характера и воспитания — в материале РИА Новости. Описание породы и внешний вид русской голубой кошкиПредставители этой породы имеют средний размер и достаточно мускулистое вытянутое тело. При этом лапы у них прямые и длинные, с розово-лиловыми подушечками, а хвост тонкий и вытянутый. Череп русской голубой кошки удлиненный, мордочка плоская с прямым носом. Уши у нее большие, заостренные и наклонены немного вперед.Отличительная черта породы — насыщенного изумрудного оттенка глаза. Шерсть у них, по стандарту WCF, в идеале должна быть равномерного голубого цвета с легким серебристым отливом, всегда короткая, шелковистая, а подшерсток густой. В России есть много заводчиков, поэтому купить русскую голубую можно в специализированном питомнике. Цена животного варьируется и доходит до 40 тысяч рублей. История происхожденияПороду русских голубых кошек вывели на территории Англии в конце XIX века, хотя свое начало она берет из России. В 1893 году английская заводчица Карен Кокс привезла из Архангельска несколько голубых котят, с которыми начала скрещивать представителей других пород. Официально породу признали лишь в 1912 году, когда фелинологические ассоциации определили стандарт ее внешности и характера. Известно, что в Англии голубая русская (иногда ее именуют "архангельская голубая" или "сибирская голубая") особо ценилась за прекрасные качества крысолова, необычную благородную внешность и "плюшевую" шерсть.Во время Второй мировой войны порода оказалась на грани исчезновения, однако позже усилиями селекционеров ее удалось возродить, скрещивая с сиамами и британскими короткошерстными. В России интерес к ней возник только в 80-е годы прошлого века, а в начале 90-х в стране уже существовало небольшое поголовье. С тех пор голубую кошку стали активно разводить по всем клубным правилам. Фотографии русской голубой кошкиХарактерКошки породы русская голубая отличаются "аристократическими" манерами и тактом, обладают спокойным нравом и интеллигентностью. Животные в меру ласковы и покладисты, но при этом могут быть независимыми, и не станут что-то делать по принуждению. Они не мстительны, а также не склонны к намеренному вредительству. Русская голубая спокойной переносит одиночество и неплохо ладит с детьми — терпит шалости, не теряя самообладания и не выпуская когти. Несмотря на это, лучше не оставлять ее и маленького ребенка без присмотра. К чужакам коты породы русская голубая относятся настороженно, поэтому придется потрудиться, чтобы завоевать их доверие. Порой у них проявляются охотничьи инстинкты, поэтому питомцы могут ловить мышей, а за их отсутствием будут бегать за мухами и другими насекомыми. По причине такой особенности следует держать окна и форточки закрытыми. Русские голубые достаточно активные, очень любознательные и игривые, поэтому нужно выделять время на игры с питомцем. Уход и содержаниеИз-за чистоплотности и брезгливости породы русская голубая особое внимание следует уделять гигиене лотка и регулярно менять его наполнитель, чтобы животное не гадило в другом месте. Также нужно следить за чистотой миски. В целом, голубой кот не нуждается в каком-то особом уходе, однако совсем пренебрегать питомцем нельзя, иначе он может стать неопрятным и потерять внешнюю красоту. Русские голубые кошки могут жить как в квартире, так и в загородном доме, однако в первом случае лучше обзавестись игровым комплексом, чтобы животное оставалось активным. При этом с питомцем можно гулять на улице: он будет вести себя спокойно и быстро привыкнет к поводку или шлейке. Частные купания русской голубой кошке не рекомендуются, но ее необходимо вычесывать хотя бы раз в неделю и подстригать когти по необходимости. Делать это нужно аккуратно, не задевая живые ткани. Периодически следует проводить осмотр глаз и ушей. Обучение и дрессировкаЭто очень умные и сообразительные питомцы, поэтому их обучение происходит легко. С первых дней русскую голубую кошку необходимо приучить к лотку. Для этого котенка сажают в емкость и, поглаживая, дают ему посидеть так несколько минут. Чтобы кошка породы русская голубая быстрее привыкала к новой обстановке, можно ограничить пространство для его перемещений. Во время воспитания категорически нельзя применять силу. Вместо этого можно использовать хлопки в ладоши и строгий тон, если питомец провинился. Также не следует дразнить русскую голубую кошку руками или бороться в шутку. Такое поведение она воспринимает серьезно и может атаковать.Если у хозяина есть такое желание, русская кошка способна обучиться легким трюкам и командам, например, "Дай лапу!" или "Лежать!".Здоровье и болезниИз-за естественного происхождения эти животные редко сталкивается с генетическими заболеваниями, однако в некоторых случаях у них возникают проблемы с дыхательной системой и пищеварением. В раннем возрасте голубую русскую кошку необходимо привить, чтобы избежать болезней, в том числе ринотрахеита, бешенства или панлейкопении. В более взрослом возрасте животное может толстеть, поэтому важно не перебарщивать с едой. Чаще всего русский голубой кот страдает от гастрита и пищевой аллергии. При недомоганиях его следует обязательно показать врачу, а не заниматься самолечением, ведь это может только усугубить состояние. Продолжительность жизни русской голубой кошки составляет обычно от 15 до 20 лет. Образ жизни и питаниеКормить питомца можно как кормом премиум-класса, так и натуральными продуктами. Во втором случае необходимо включить в рацион русской голубой кошки филе птицы, говядину, овощи, кисломолочную продукцию и каши — гречневую, рисовую и овсяную. Животному запрещается давать копчености, сладости, жирное мясо, молоко, кости, лук, чеснок, печень, а также острые и пряные блюда. Рыба нежелательна, хотя ей можно кормить русскую голубую кошку не более двух раз в месяц. Некоторые специалисты советуют совмещать сухой корм с влажным в пропорции 3:1, чтобы питание было сбалансированным. Кормить взрослую особь русской голубой следует дважды в день, а малышам давать еду нужно чаще — 5 раз, сокращая число кормлений с полугодовалого возраста. Вводить сухой корм можно с двух месяцев. РазмножениеРожать голубая русская кошка может не ранее одного года от роду, а вязать ее разрешается после первой течки. В это время у питомиц порой возникает непроизвольное мочеиспускание в неположенных местах. Оптимальный возраст для зачатия и вынашивания котят — 1,5-2 года. Беременность русской голубой длится около 65 дней.

https://ria.ru/20201208/karakal-1588300221.html

https://ria.ru/20201208/manul-1588107027.html

https://ria.ru/20201209/koshki-1588476180.html

https://ria.ru/20201208/koshki-1588144571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wcf, кошки, домашние животные, животные