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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588520197.html
Московским ТЦ рекомендовали усилить меры по COVID-19 перед Новым годом
Московским ТЦ рекомендовали усилить меры по COVID-19 перед Новым годом
Власти Москвы рекомендовали ТЦ и магазинам увеличить силы для COVID-контроля в предновогодние дни, а также обязательно соблюдать санитарные требования, сфера... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T23:43
2020-12-09T23:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей немерюк
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА , 9 дек - РИА Новости. Власти Москвы рекомендовали ТЦ и магазинам увеличить силы для COVID-контроля в предновогодние дни, а также обязательно соблюдать санитарные требования, сфера услуг в Москве работает бесперебойно, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью телеканалу "Россия-24"."Было рекомендовано торговым центрам и предприятиям продумать план мероприятий о том, как они будут обслуживать возросший трафик покупателей. Ключевой момент здесь - максимально постараться ограничить распространение коронавируса, а это значит, что необходимо дополнительно выделить силы, чтобы четко регулировать потоки, чтобы люди не скапливались на кассах, в торговых залах", - пояснил он.Также руководитель департамента предложил магазинам предусмотреть различные акции именно в утренние и вечерние часы."Ну и само собой соблюдать все меры, которые есть у Роспотребнадзора и которые относятся к предприятиям торговли", - заключил он.Вместе с тем Немерюк отметил, что сфера услуг в Москве работает бесперебойно."Сфера услуг в Москве работает бесперебойно, 365 дней в году, поэтому здесь никаких проблем не ожидается", - сообщил Немерюк. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588402750.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Московским ТЦ рекомендовали усилить меры по COVID-19 перед Новым годом

23:43 09.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосква во время режима самоизоляции жителей
Москва во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА , 9 дек - РИА Новости. Власти Москвы рекомендовали ТЦ и магазинам увеличить силы для COVID-контроля в предновогодние дни, а также обязательно соблюдать санитарные требования, сфера услуг в Москве работает бесперебойно, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью телеканалу "Россия-24".
"Было рекомендовано торговым центрам и предприятиям продумать план мероприятий о том, как они будут обслуживать возросший трафик покупателей. Ключевой момент здесь - максимально постараться ограничить распространение коронавируса, а это значит, что необходимо дополнительно выделить силы, чтобы четко регулировать потоки, чтобы люди не скапливались на кассах, в торговых залах", - пояснил он.
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Также руководитель департамента предложил магазинам предусмотреть различные акции именно в утренние и вечерние часы.
"Ну и само собой соблюдать все меры, которые есть у Роспотребнадзора и которые относятся к предприятиям торговли", - заключил он.
Вместе с тем Немерюк отметил, что сфера услуг в Москве работает бесперебойно.
"Сфера услуг в Москве работает бесперебойно, 365 дней в году, поэтому здесь никаких проблем не ожидается", - сообщил Немерюк.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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