Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588506952.html
Ставропольские медики разработали препарат, подавляющий COVID-19
Ставропольские медики разработали препарат, подавляющий COVID-19
Медики городской клинической больницы Пятигорска разработали препарат, подавляющий вирусную активность COVID-19, сообщили в Минздраве Ставропольского края. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T21:18
2020-12-09T23:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ставропольский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156292/97/1562929747_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_45da78dc4cc847d4d843907204be8189.jpg
ПЯТИГОРСК, 9 дек — РИА Новости. Медики городской клинической больницы Пятигорска разработали препарат, подавляющий вирусную активность COVID-19, сообщили в Минздраве Ставропольского края. Там уточнили, что токсичность и противовирусную активность препарата уже исследовали в Испытательном центре контроля качества иммунобиологических лекарственных средств НИЦЭМ имени Гамалеи.Тесты доказали, что при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка снижается в 5,3-13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарственного препарата.Предлагаемый ставропольскими врачами метод лечения известен как "антисмысловая терапия", в его основе лежит блокировка вирусной РНК.В Минздраве пояснили, что РНК в человеческой клетке всегда состоит из одной цепи, и для любых ее функций важно, чтобы она оставалась одноцепочечной. Поэтому самый простой способ нарушить ее работу — добавить вторую цепь."Что касается лечения COVID-19, то пятигорские медики подобрали нужную антисмысловую цепочку для блокировки РНК вируса SARS-CoV-2", — отметили в ведомстве.Там добавили, что сейчас исследователи ведут переговоры с фармацевтическими компаниями и венчурными фондами, чтобы найти возможность приступить к доклиническим испытаниям. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588402750.html
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588324782.html
https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156292/97/1562929747_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_e08ba4cd5e0846ddd711cbca51da38ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ставропольский край, общество

Ставропольские медики разработали препарат, подавляющий COVID-19

21:18 09.12.2020 (обновлено: 23:05 09.12.2020)
 
© Depositphotos / motortionОпыты в лаборатории
Опыты в лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Depositphotos / motortion
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 9 дек — РИА Новости. Медики городской клинической больницы Пятигорска разработали препарат, подавляющий вирусную активность COVID-19, сообщили в Минздраве Ставропольского края.
Там уточнили, что токсичность и противовирусную активность препарата уже исследовали в Испытательном центре контроля качества иммунобиологических лекарственных средств НИЦЭМ имени Гамалеи.
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 13:27Распространение нового коронавируса
Гинцбург рассказал об условно устойчивых к коронавирусу людях
Тесты доказали, что при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка снижается в 5,3-13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарственного препарата.
Предлагаемый ставропольскими врачами метод лечения известен как "антисмысловая терапия", в его основе лежит блокировка вирусной РНК.
В Минздраве пояснили, что РНК в человеческой клетке всегда состоит из одной цепи, и для любых ее функций важно, чтобы она оставалась одноцепочечной. Поэтому самый простой способ нарушить ее работу — добавить вторую цепь.
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 05:46Распространение нового коронавируса
Иммунолог назвал способ снизить риск заражения коронавирусом
"Что касается лечения COVID-19, то пятигорские медики подобрали нужную антисмысловую цепочку для блокировки РНК вируса SARS-CoV-2", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что сейчас исследователи ведут переговоры с фармацевтическими компаниями и венчурными фондами, чтобы найти возможность приступить к доклиническим испытаниям.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСтавропольский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
08:00Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники
07:58Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность военных
Лента новостейМолния