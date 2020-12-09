https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588506952.html

Ставропольские медики разработали препарат, подавляющий COVID-19

Ставропольские медики разработали препарат, подавляющий COVID-19

Медики городской клинической больницы Пятигорска разработали препарат, подавляющий вирусную активность COVID-19, сообщили в Минздраве Ставропольского края. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T21:18

2020-12-09T21:18

2020-12-09T23:05

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ПЯТИГОРСК, 9 дек — РИА Новости. Медики городской клинической больницы Пятигорска разработали препарат, подавляющий вирусную активность COVID-19, сообщили в Минздраве Ставропольского края. Там уточнили, что токсичность и противовирусную активность препарата уже исследовали в Испытательном центре контроля качества иммунобиологических лекарственных средств НИЦЭМ имени Гамалеи.Тесты доказали, что при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка снижается в 5,3-13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарственного препарата.Предлагаемый ставропольскими врачами метод лечения известен как "антисмысловая терапия", в его основе лежит блокировка вирусной РНК.В Минздраве пояснили, что РНК в человеческой клетке всегда состоит из одной цепи, и для любых ее функций важно, чтобы она оставалась одноцепочечной. Поэтому самый простой способ нарушить ее работу — добавить вторую цепь."Что касается лечения COVID-19, то пятигорские медики подобрали нужную антисмысловую цепочку для блокировки РНК вируса SARS-CoV-2", — отметили в ведомстве.Там добавили, что сейчас исследователи ведут переговоры с фармацевтическими компаниями и венчурными фондами, чтобы найти возможность приступить к доклиническим испытаниям. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588402750.html

https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588324782.html

https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html

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