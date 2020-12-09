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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588461035.html
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в Петербурге
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в Петербурге
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочей встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым назвала управляемой эпидемиологическую ситуацию в... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:14
2020-12-09T17:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочей встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым назвала управляемой эпидемиологическую ситуацию в городе, где, по ее оценке, уровень заболеваемости коронавирусом стабилен уже вторую неделю."Уже вторую неделю уровень заболеваемости в городе стабилизирован. Но необходимо, чтобы в дальнейшем он снижался. Для этого все (ограничительные – ред.) меры и разработаны", - сказала Попова, чьи слова приводит пресс-служба администрации губернатора.Как информируют городские власти, глава Роспотребнадзора отметила также, что ситуация в Петербурге сегодня управляемая. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в Петербурге

17:14 09.12.2020 (обновлено: 17:43 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВрач в красной зоне госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Врач в красной зоне госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочей встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым назвала управляемой эпидемиологическую ситуацию в городе, где, по ее оценке, уровень заболеваемости коронавирусом стабилен уже вторую неделю.
"Уже вторую неделю уровень заболеваемости в городе стабилизирован. Но необходимо, чтобы в дальнейшем он снижался. Для этого все (ограничительные – ред.) меры и разработаны", - сказала Попова, чьи слова приводит пресс-служба администрации губернатора.
Как информируют городские власти, глава Роспотребнадзора отметила также, что ситуация в Петербурге сегодня управляемая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
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