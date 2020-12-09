https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588461035.html

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочей встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым назвала управляемой эпидемиологическую ситуацию в... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:14

2020-12-09T17:14

2020-12-09T17:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочей встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым назвала управляемой эпидемиологическую ситуацию в городе, где, по ее оценке, уровень заболеваемости коронавирусом стабилен уже вторую неделю."Уже вторую неделю уровень заболеваемости в городе стабилизирован. Но необходимо, чтобы в дальнейшем он снижался. Для этого все (ограничительные – ред.) меры и разработаны", - сказала Попова, чьи слова приводит пресс-служба администрации губернатора.Как информируют городские власти, глава Роспотребнадзора отметила также, что ситуация в Петербурге сегодня управляемая. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

санкт-петербург

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество