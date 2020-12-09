https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588419211.html

Эпидемиолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Эпидемиолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Число выявляемых в РФ за сутки случаев коронавируса может превысить 30 тысяч, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:30

2020-12-09T14:30

2020-12-09T14:30

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Число выявляемых в РФ за сутки случаев коронавируса может превысить 30 тысяч, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."А почему бы и нет. Если мы сейчас будем соблюдать предписанные Роспотребнадзором правила, то нет",- сказал Горелов журналистам.Он отметил, что предсказать, сколько новых случаев будет на пике, невозможно, это в том числе определяется и числом тестирований.Согласно данным оперштаба, в среду в России выявили 26 190 случаев коронавируса, всего - 2 541 199.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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