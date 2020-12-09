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Эпидемиолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Эпидемиолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Число выявляемых в РФ за сутки случаев коронавируса может превысить 30 тысяч, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:30
2020-12-09T14:30
2020-12-09T14:30
распространение нового коронавируса
александр горелов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Число выявляемых в РФ за сутки случаев коронавируса может превысить 30 тысяч, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."А почему бы и нет. Если мы сейчас будем соблюдать предписанные Роспотребнадзором правила, то нет",- сказал Горелов журналистам.Он отметил, что предсказать, сколько новых случаев будет на пике, невозможно, это в том числе определяется и числом тестирований.Согласно данным оперштаба, в среду в России выявили 26 190 случаев коронавируса, всего - 2 541 199.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество