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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588419211.html
Эпидемиолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Эпидемиолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Число выявляемых в РФ за сутки случаев коронавируса может превысить 30 тысяч, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:30
2020-12-09T14:30
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Число выявляемых в РФ за сутки случаев коронавируса может превысить 30 тысяч, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."А почему бы и нет. Если мы сейчас будем соблюдать предписанные Роспотребнадзором правила, то нет",- сказал Горелов журналистам.Он отметил, что предсказать, сколько новых случаев будет на пике, невозможно, это в том числе определяется и числом тестирований.Согласно данным оперштаба, в среду в России выявили 26 190 случаев коронавируса, всего - 2 541 199.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

14:30 09.12.2020
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Depositphotos / ralwel
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Число выявляемых в РФ за сутки случаев коронавируса может превысить 30 тысяч, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"А почему бы и нет. Если мы сейчас будем соблюдать предписанные Роспотребнадзором правила, то нет",- сказал Горелов журналистам.
Он отметил, что предсказать, сколько новых случаев будет на пике, невозможно, это в том числе определяется и числом тестирований.
Согласно данным оперштаба, в среду в России выявили 26 190 случаев коронавируса, всего - 2 541 199.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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