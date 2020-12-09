https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588411128.html

Эпидемиолог объяснил высокую смертность от COVID-19 в Петербурге

Эпидемиолог объяснил высокую смертность от COVID-19 в Петербурге

Высокая смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге связана с тем, что в городе большая доля долгожителей, а пожилые люди - это наиболее уязвимая группа,... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:59

2020-12-09T13:59

2020-12-09T13:59

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Высокая смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге связана с тем, что в городе большая доля долгожителей, а пожилые люди - это наиболее уязвимая группа, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Есть простое объяснение - если мы посмотрим на возрастной состав населения Петербурга, он значительно отличается от других регионов, где более молодое население. Исходя из статистики прошлых лет, в Петербурге значительная доля долгожителей. Мы знаем, что уязвимая группа 65+, а при сопутствующем заболевании длительнее и тяжелее протекает инфекция", - сказал Горелов журналистамАктуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/ekonomika-1588357349.html

санкт-петербург

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александр горелов, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество