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https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588411128.html
Эпидемиолог объяснил высокую смертность от COVID-19 в Петербурге
Эпидемиолог объяснил высокую смертность от COVID-19 в Петербурге
Высокая смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге связана с тем, что в городе большая доля долгожителей, а пожилые люди - это наиболее уязвимая группа,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:59
2020-12-09T13:59
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Высокая смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге связана с тем, что в городе большая доля долгожителей, а пожилые люди - это наиболее уязвимая группа, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Есть простое объяснение - если мы посмотрим на возрастной состав населения Петербурга, он значительно отличается от других регионов, где более молодое население. Исходя из статистики прошлых лет, в Петербурге значительная доля долгожителей. Мы знаем, что уязвимая группа 65+, а при сопутствующем заболевании длительнее и тяжелее протекает инфекция", - сказал Горелов журналистамАктуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр горелов, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

Эпидемиолог объяснил высокую смертность от COVID-19 в Петербурге

13:59 09.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Высокая смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге связана с тем, что в городе большая доля долгожителей, а пожилые люди - это наиболее уязвимая группа, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
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"Есть простое объяснение - если мы посмотрим на возрастной состав населения Петербурга, он значительно отличается от других регионов, где более молодое население. Исходя из статистики прошлых лет, в Петербурге значительная доля долгожителей. Мы знаем, что уязвимая группа 65+, а при сопутствующем заболевании длительнее и тяжелее протекает инфекция", - сказал Горелов журналистам
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургОбщество
 
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