https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588411128.html
Эпидемиолог объяснил высокую смертность от COVID-19 в Петербурге
Эпидемиолог объяснил высокую смертность от COVID-19 в Петербурге
Высокая смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге связана с тем, что в городе большая доля долгожителей, а пожилые люди - это наиболее уязвимая группа,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:59
2020-12-09T13:59
2020-12-09T13:59
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588253004_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_d3554d0393ac74d2e222d556dee92026.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Высокая смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге связана с тем, что в городе большая доля долгожителей, а пожилые люди - это наиболее уязвимая группа, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Есть простое объяснение - если мы посмотрим на возрастной состав населения Петербурга, он значительно отличается от других регионов, где более молодое население. Исходя из статистики прошлых лет, в Петербурге значительная доля долгожителей. Мы знаем, что уязвимая группа 65+, а при сопутствующем заболевании длительнее и тяжелее протекает инфекция", - сказал Горелов журналистамАктуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/ekonomika-1588357349.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588253004_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_47f67511e217846e17931f7bf9160408.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр горелов, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество