https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588402750.html

Гинцбург рассказал об условно устойчивых к коронавирусу людях

Гинцбург рассказал об условно устойчивых к коронавирусу людях

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, какие показатели могут сделать человека условно устойчивым к коронавирусу. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:27

2020-12-09T13:27

2020-12-09T15:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, какие показатели могут сделать человека условно устойчивым к коронавирусу.Таких людей, по словам специалиста, можно условно считать устойчивыми, причем не только к COVID-19, но и ко всем РНК-содержащим вирусам. Однако гарантии, что интерферон будет вырабатываться стабильно на достаточно высоком уровне, нет."Единственная защита, которая стабильно действует, — это та защита, которая возникает в результате вакцинации. А интерферона сегодня больше, завтра меньше", — добавил Гинцбург.Он также подчеркнул, что коронавирус не может приобрести устойчивость к антителам, потому что иммунная система человека более разнообразна, чем те мутации, которые могут произойти в вирусе.Интерфероны — это белки, которые создают естественную защитную систему организма. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/granitsy-1588402054.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество