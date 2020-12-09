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Гинцбург рассказал об условно устойчивых к коронавирусу людях
Гинцбург рассказал об условно устойчивых к коронавирусу людях
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, какие показатели могут сделать человека условно устойчивым к коронавирусу. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:27
2020-12-09T13:27
2020-12-09T15:44
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, какие показатели могут сделать человека условно устойчивым к коронавирусу.Таких людей, по словам специалиста, можно условно считать устойчивыми, причем не только к COVID-19, но и ко всем РНК-содержащим вирусам. Однако гарантии, что интерферон будет вырабатываться стабильно на достаточно высоком уровне, нет."Единственная защита, которая стабильно действует, — это та защита, которая возникает в результате вакцинации. А интерферона сегодня больше, завтра меньше", — добавил Гинцбург.Он также подчеркнул, что коронавирус не может приобрести устойчивость к антителам, потому что иммунная система человека более разнообразна, чем те мутации, которые могут произойти в вирусе.Интерфероны — это белки, которые создают естественную защитную систему организма. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург
рассказал РИА Новости, какие показатели могут сделать человека условно устойчивым к коронавирусу.
"Я в первый раз слышу о природной резистентности к коронавирусу. Естественно, она может быть у тех людей, у которых высокий уровень всех интерферонов, в том числе и альфа интерферонов в первую очередь. Если у человека действительно в силу каких-то природных изменений наследственных интерферон вырабатывается в высоком количестве, то у него будет резистентность".
Таких людей, по словам специалиста, можно условно считать устойчивыми, причем не только к COVID-19, но и ко всем РНК-содержащим вирусам. Однако гарантии, что интерферон будет вырабатываться стабильно на достаточно высоком уровне, нет.
"Единственная защита, которая стабильно действует, — это та защита, которая возникает в результате вакцинации. А интерферона сегодня больше, завтра меньше", — добавил Гинцбург.
Он также подчеркнул, что коронавирус не может приобрести устойчивость к антителам, потому что иммунная система человека более разнообразна, чем те мутации, которые могут произойти в вирусе.
Интерфероны — это белки, которые создают естественную защитную систему организма.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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