https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588376887.html

Попова оценила изменения в коронавирусе, циркулирующем в России

Попова оценила изменения в коронавирусе, циркулирующем в России

Значимых изменений в коронавирусе, циркулирующем в России, на сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:11

2020-12-09T12:11

2020-12-09T12:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Значимых изменений в коронавирусе, циркулирующем в России, на сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня значимых для эпидситуации или страшных для нас изменений каких-то в вирусе нет на территории РФ", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что в России очень внимательно следят за вирусом, идет мониторинг ситуации, ни одно изменение вируса ученые не пропускают.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201027/mutatsii-1581756629.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество