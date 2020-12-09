https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588376887.html
Попова оценила изменения в коронавирусе, циркулирующем в России
Попова оценила изменения в коронавирусе, циркулирующем в России
Значимых изменений в коронавирусе, циркулирующем в России, на сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:11
2020-12-09T12:11
2020-12-09T12:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588371172_0:55:2968:1724_1920x0_80_0_0_83e619bc18eadb69bd15b8b4e3d0c873.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Значимых изменений в коронавирусе, циркулирующем в России, на сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня значимых для эпидситуации или страшных для нас изменений каких-то в вирусе нет на территории РФ", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что в России очень внимательно следят за вирусом, идет мониторинг ситуации, ни одно изменение вируса ученые не пропускают.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201027/mutatsii-1581756629.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588371172_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78ad44bbad1b7f9fc692e8e8e074b552.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество