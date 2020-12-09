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https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588371695.html
В Москве за сутки госпитализировали 1656 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1656 человек с COVID-19
Более 1,6 тысячи человек госпитализированы в больницы Москвы с COVID-19, на ИВЛ находится 451 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:56
2020-12-09T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 1,6 тысячи человек госпитализированы в больницы Москвы с COVID-19, на ИВЛ находится 451 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Уточняется, что 9,5% среди заболевших - дети, 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% – от 46 до 65 лет, еще 10,6% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших - люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключили в штабе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва

В Москве за сутки госпитализировали 1656 человек с COVID-19

11:56 09.12.2020 (обновлено: 11:59 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 1,6 тысячи человек госпитализированы в больницы Москвы с COVID-19, на ИВЛ находится 451 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В столице подтверждено 5145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1656 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 451 человек", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что 9,5% среди заболевших - дети, 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% – от 46 до 65 лет, еще 10,6% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших - люди старше 80 лет.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМосква
 
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