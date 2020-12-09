https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588371695.html

В Москве за сутки госпитализировали 1656 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1656 человек с COVID-19

Более 1,6 тысячи человек госпитализированы в больницы Москвы с COVID-19, на ИВЛ находится 451 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:56

2020-12-09T11:56

2020-12-09T11:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 1,6 тысячи человек госпитализированы в больницы Москвы с COVID-19, на ИВЛ находится 451 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Уточняется, что 9,5% среди заболевших - дети, 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% – от 46 до 65 лет, еще 10,6% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших - люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключили в штабе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/vaktsiny-1588372348.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва