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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588370142.html
В России выявили 26 190 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 26 190 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в 85 российских регионах зафиксировали 26 190 случаев заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:52
2020-12-09T12:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах зафиксировали 26 190 случаев заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Темпы прироста остаются на уровне одного процента. Умерли 559 пациентов, выздоровели более 26 тысяч.На первом месте по числу новых заболевших — Москва (5145, почти на 100 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3761), Подмосковье (1372), Нижегородская (494) и Архангельская (396) области, Карелия (388), Свердловская (385) и Воронежская (380) области. Минимальный прирост наблюдается в Еврейской АО (29 случаев), Ненецком автономном округе (шестеро) и на Чукотке (двое).Вчера оперштаб сообщал о 26 097 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 541 199 заразившихся коронавирусом, из них 44,7 тысячи скончались, более двух миллионов вылечились.Среди действующих ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).В период новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.Во всем мире, согласно статистике ВОЗ, число инфицированных перешагнуло отметку в 67,2 миллиона, свыше полутора миллионов человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (там зарегистрировали более 15,1 миллиона заболевших), Индия (9,73 миллиона) и Бразилия (6,6 миллиона). Россия поднялась на третью строчку, опережая Францию, Италию, Великобританию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество

В России выявили 26 190 новых случаев заражения коронавирусом

11:52 09.12.2020 (обновлено: 12:36 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах зафиксировали 26 190 случаев заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Темпы прироста остаются на уровне одного процента. Умерли 559 пациентов, выздоровели более 26 тысяч.
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На первом месте по числу новых заболевших — Москва (5145, почти на 100 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3761), Подмосковье (1372), Нижегородская (494) и Архангельская (396) области, Карелия (388), Свердловская (385) и Воронежская (380) области. Минимальный прирост наблюдается в Еврейской АО (29 случаев), Ненецком автономном округе (шестеро) и на Чукотке (двое).
Вчера оперштаб сообщал о 26 097 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 541 199 заразившихся коронавирусом, из них 44,7 тысячи скончались, более двух миллионов вылечились.
Среди действующих ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).
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В период новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.
Во всем мире, согласно статистике ВОЗ, число инфицированных перешагнуло отметку в 67,2 миллиона, свыше полутора миллионов человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (там зарегистрировали более 15,1 миллиона заболевших), Индия (9,73 миллиона) и Бразилия (6,6 миллиона). Россия поднялась на третью строчку, опережая Францию, Италию, Великобританию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.
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