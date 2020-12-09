https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588365050.html

Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге напряженная, последние дни заболеваемость не растет, но и не падает, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:38

2020-12-09T11:38

2020-12-09T11:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581756497_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_b9675617e48c4777005b9cc19b8f0f18.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге напряженная, последние дни заболеваемость не растет, но и не падает, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В Санкт-Петербурге сегодня ситуация напряженная, но я хочу обратить внимание, что в течение последних 10 дней заболеваемость стабилизировалась на одном уровне, она не растет, но, к сожалению, пока и не падает", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что необходимо предпринять все меры, чтобы эта ситуация изменилась.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588352895.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, санкт-петербург