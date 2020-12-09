https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588365050.html
Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге напряженная, последние дни заболеваемость не растет, но и не падает, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:38
2020-12-09T11:38
2020-12-09T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге напряженная, последние дни заболеваемость не растет, но и не падает, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В Санкт-Петербурге сегодня ситуация напряженная, но я хочу обратить внимание, что в течение последних 10 дней заболеваемость стабилизировалась на одном уровне, она не растет, но, к сожалению, пока и не падает", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что необходимо предпринять все меры, чтобы эта ситуация изменилась.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, санкт-петербург